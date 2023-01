Qu’est-ce que l’UFS 4.0 et quels sont ses avantages ?

Bientôt, la technologie de stockage UFS 4.0 sera courante dans les téléphones mobiles. Découvrez de quoi il s’agit exactement et quels sont ses avantages.

UFS 4.0 est une nouvelle technologie de stockage ultra-rapide.

La technologie de stockage utilisée dans les téléphones mobiles est prête pour une grande mise à niveau. Il s’agit de UFS 4.0, une nouvelle version du stockage flash universel (UFS) qui promet vitesses doubles offerte par la génération qu’elle remplacera. Cette année 2023 s’annonce clé lors de l’atterrissage de l’USF 4.0, qui devrait faire ses débuts dans les nouveaux téléphones haut de gamme de marques telles que Samsung et Xiaomi.

En fait, c’est Samsung qui a présenté le nouveau stockage ultra-rapide UFS 4.0 en mai 2022. Mais qu’est-ce que c’est que cet UFS 4.0 ? Quels sont les avantages Que propose-t-il par rapport à UFS 3.1 ? Dans ce guide, nous couvrons ces sujets afin que vous puissiez découvrir ce que cela signifie lorsque votre nouveau téléphone dispose d’UFS 4.0 et comment cela peut améliorer vos performances.

Qu’est-ce qu’UFS 4.0

Le UFS 4.0 Il s’agit de la nouvelle version de la technologie de stockage flash universelle, connue en anglais sous le nom de Universal Flash Storage. Elle vient remplacer la technologie UFS 3.1, présente dans un grand nombre de téléphones mobiles et lancée sur le marché en 2020. En gros, elle propose traitement plus rapide des données Oui une consommation d’énergie plus efficacece qui affecte directement les performances des smartphones.

Avoir un stockage rapide est la clé dans le comportement d’un terminal. Peu importe que le mobile dispose du processeur le plus puissant, l’expérience ne sera pas optimale tant que sa technologie de stockage sera lente. Ainsi, en misant sur des débits jusqu’à deux fois plus puissants que l’UFS 3.1, ce nouvel UFS 4.0 permettra le téléphone fonctionne plus vite à la mise sous tension et lors du chargement des applications.

Lorsqu’il a annoncé son lancement en mai 2022, Samsung a également avancé que la production de masse de ces puces UFS 4.0 commencerait. au troisième trimestre de l’année dernière. Par conséquent, on s’attend à ce qu’ils soient prêts pour le lancement des nouveaux tueurs phares de l’entreprise, Le Samsung Galaxy S23.

Selon les dernières rumeurs et fuites du marché, la technologie UFS 4.0 devrait également être présente. dans le futur Xiaomi 13, dans le vivo X90 Pro + et dans le Nubia RedMagic 8toujours accompagné des meilleures fonctionnalités du marché, car nous nous souvenons qu’au départ, il n’atteindra que les téléphones haut de gamme.

Samsung s’est engagé à une taille plus compacte de la puce, qui aura dimensions maximales de 11 x 13 x 11 millimètres. De plus, il semble que la variante avec la capacité la plus élevée sera la 1 To de mémoire.

Quels sont les avantages d’UFS 4.0 par rapport à UFS 3.1 ?

Tout d’abord, UFS 4.0 est deux fois plus rapide que UFS 3.1, ce qui nous amène à profiter expérience de téléphonie mobile plus rapide. Alors que la vitesse de lecture de la génération précédente est de 2 100 Mo/s, celle de l’UFS 4.0 grimpe à 4 200 Mo/s. L’amélioration est également présente au niveau de la vitesse d’écriture, qui passe de 1 200 Mo/s en UFS 3.1 à 2 800 Mo/s en UFS 4.0.

En ayant un traitement beaucoup plus rapide des données, le smartphone sera plus rapide dans des tâches clés telles que l’activation ou l’ouverture d’applications. C’est sans aucun doute l’un des grands avantages de l’arrivée de l’UFS 4.0 sur les téléphones mobiles.

D’autre part, et comme nous l’avons évoqué précédemment, cette nouvelle technologie de stockage flash suppose une amélioration de 46 % par rapport à la génération précédente en termes de consommation énergétique. Comme bien expliqué de Développeurs XDAle stockage n’est pas la section qui consomme le plus dans un téléphone mobile, mais on apprécie tout de même que la nouvelle puce soit plus performante.

Enfin, un autre des avantages d’UFS 4.0 est que sa taille est plus petitece qui permet aux fabricants d’avoir plus d’espace pour d’autres composants à l’intérieur du téléphone mobile. Attention, l’arrivée de la technologie Universal Flash Storage 4.0 ne va pas seulement améliorer les futurs téléphones portables, Samsung pense aussi qu’elle sera très importante pour le applications automobiles, réalité augmentée et réalité virtuelle.

