Adaptations de jeux vidéo : Ces films et séries débutent en 2023

Nous nous attendons depuis de nombreuses années Adaptations de films et de séries de franchises de jeux bien connues et en 2023, les fans peuvent à nouveau s’attendre à certaines implémentations. Ci-dessous, nous vous donnons un aperçu des adaptations de jeux vidéoà paraître cette année.

Dans la seconde moitié de l’article, nous aborderons les adaptations de jeux (films & séries) qui cette année pourrait apparaîtremais si loin pas encore officiellement confirmé pour 2023 a été.

Ces films de jeux vidéo commencent en 2023

Commençons par les films qui sortent cette année commencer définitivement dans nos cinémas sera.

L’aventure fantastique est le début Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs. Les adaptations cinématographiques suivront plus tard Super Mario Bros. et la série de courses PlayStation Gran Turismo.

Donjons & Dragons : l’honneur des voleurs – Sortie en salle : 3 mars 2023

– Sortie en salle : 3 mars 2023 Le film Super Mario Bros. – Sortie en salle : 7 avril 2023

– Sortie en salle : 7 avril 2023 Gran Turismo – Sortie en salle : 11 août 2023

– Sortie en salle : 11 août 2023 Collier x Malice – Sortie en salles : 2023 (Japon)

Ces séries de jeux vidéo commencent en 2023

L’année 2023 commence par deux gros tubes, car les adaptations en série de The Last of Us et NieR : Automates commencer en janvier ! Mais ce n’est pas tout, car autres adaptations de jeux vidéo sous forme de série ont déjà été confirmées. Voici notre petit aperçu :

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Guerre du Nord – Lancement : 6 janvier 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : 6 janvier 2023 (Crunchyroll) NieR : Automates Ver1.1a – Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll)

– Lancement : 7 janvier 2023 (Crunchyroll) Le dernier d’entre nous – Lancement : 15 janvier 2023 (Sky/WOW)

– Lancement : 15 janvier 2023 (Sky/WOW) ARK : la série animée – Début : 2023 (service de streaming encore inconnu)

– Début : 2023 (service de streaming encore inconnu) Knuckles l’échidné – Lancement : 2023 (Paramount+)

Joel et Ellie de la série The Last of Us © SIE/Naughty Dog, HBO

Ces films de jeux vidéo pourraient commencer en 2023

Des adaptations cinématographiques de nombreux jeux bien connus sont actuellement en préparation, tels que BioShock, Duke Nukem, Metal Gear Solid, Silent Hill ou The Division. Cependant, les adaptations qui ont de réelles chances de sortir cette année sont d’autres :

Borderlands – Tournage terminé en juin 2021, actuellement en post-production

– Tournage terminé en juin 2021, actuellement en post-production Minecraft : le film – initialement prévu pour le lancement en mars 2022, a été reporté

Ces séries de jeux vidéo pourraient démarrer en 2023

Il se passe aussi beaucoup de choses dans le domaine de la mise en œuvre en série. Entre autres, des adaptations de jeux vidéo bien connus tels que Alan Wake, Devil May Cry, Fallout et God of War travaillé. Cependant, les séries qui devraient avoir de bonnes chances de sortir en 2023 sont :

Capitaine Laserhawk: A Blood Dragon Remix – annoncé en juin 2021 (Netflix)

– annoncé en juin 2021 (Netflix) Castlevania : Nocturne – annoncé en juin 2022, probablement déjà en production (Netflix)

– annoncé en juin 2022, probablement déjà en production (Netflix) Halo saison 2 – Tournage en cours depuis juillet 2022 (Paramount+)

– Tournage en cours depuis juillet 2022 (Paramount+) Le sorceleur saison 3 – Tournage terminé en août 2022, actuellement en post-production (Netflix)

– Tournage terminé en août 2022, actuellement en post-production (Netflix) Pilleur de tombe – Série animée annoncée en janvier 2021 (Netflix)

– Série animée annoncée en janvier 2021 (Netflix) Metal tordu – Tournage terminé en août 2022, actuellement en post-production (Netflix)

Maria Renard dans Castlevania : Nocturne © Konami, Netflix

Quelles adaptations de jeux vidéo attendez-vous le plus avec impatience en 2023 ? Faites-nous part de votre réponse dans les commentaires ci-dessous !