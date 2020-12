«  NCIS  »: Maria Bello confirme que «  c’est une enveloppe pour Jack Sloane  » – Quel épisode sera son dernier?

NCIS La star Maria Bello a confirmé qu’elle avait tourné sa dernière scène en tant que Jack Sloane. Bello a annoncé plus tôt cette année que la saison 18 de la procédure CBS la verrait quitter la série. Son personnage apparaîtra dans huit épisodes, mais on ne sait pas encore quel épisode sera son dernier.

Maria Bello avec sa co-vedette du «NCIS» Mark Harmon | Tibrina Hobson / Getty Images

‘NCIS’ garde secrets les détails de la sortie de Maria Bello

Bello a rejoint le casting de NCIS en 2017 avant la saison 15 en tant que Sloane, agent spécial principal du NCIS et psychologue légiste spécialisé dans le profilage. Elle est rapidement devenue l’une des préférées des fans et a également fait partie d’énormes intrigues.

Au cours de son temps au sein de l’équipe de résolution de crimes, ses collègues agents l’ont souvent taquinée à propos de sa relation avec Gibbs (Mark Harmon). Sloane et Gibbs ont développé un lien étroit et il semble qu’elle ait des sentiments pour lui.

De nombreux fans avaient espéré que quelque chose se passait entre les deux, mais la sortie de Bello a pratiquement mis un terme au « vont-ils ou non? » question.

CBS et le NCIS L’équipe de production est restée silencieuse en ce qui concerne la sortie de Bello, gardant les détails exacts secrets. Les scénaristes termineront-ils son histoire avec un envoi émotionnel? Ou vont-ils choquer les fans et tuer le personnage populaire, ne lui laissant aucune chance de revenir?

Le dernier épisode de Mario Bello arrive bientôt

NCIS n’est que trois épisodes dans la saison 18, que CBS a raccourcie à 16 épisodes en raison de la pandémie. Selon Express, le co-showrunner Frank Cardea a confirmé avant la première de la saison 18 que Bello serait dans huit épisodes. Et son scénario «se terminera au début de l’année».

La saison ne reprend pas avant la deuxième semaine de janvier, il semble donc que Sloane prendra son dernier arc en février. Bello a confirmé la semaine dernière via Instagram qu’elle avait officiellement tourné ses dernières scènes.

CONNEXES: EP ‘NCIS’ parle de la sortie de Maria Bello – Sera-t-elle « tuée » comme Cote de Pablo?

Dans son message émouvant, Bello a partagé une série de photos. L’une la représentait en train de serrer Harmon dans ses bras pendant qu’il l’embrassait sur la joue. Une autre était une image d’un épisode de Bello marchant aux côtés de Vance (Rocky Carroll).

La troisième photo était celle de Bello et de sa co-star Emily Wickersham (Eleanor Bishop). Et la dernière photo était celle de Bello, Harmon, Wickersham et Wilmer Valderrama posant ensemble, les bras autour de l’autre.

La star du ‘NCIS’ dit qu’elle a beaucoup appris en trois ans

Après plus de trois saisons NCIS, Bello dit qu’elle a beaucoup appris en jouant à Jack Sloane. Dans la légende de sa publication Instagram, Bello a écrit qu’elle avait appris l’engagement et la communauté.

«Et c’est une fin pour Jack Sloane @ncis_cbs !!! J’ai appris beaucoup de choses au cours de ce voyage au cours des trois dernières années et demie. J’ai appris l’engagement et la communauté. J’ai appris que la femme que je suis aime le processus plutôt que le produit », a écrit Bello. «Je n’ai jamais travaillé avec un groupe de personnes plus gentil et plus généreux.»

Bello a poursuivi en expliquant qu’elle avait eu le privilège de se tenir aux côtés de son fiancé, le chef Dominique Crenn, pendant son cancer parce que ses producteurs «travaillaient très dur pour s’assurer» qu’elle était là pour chaque traitement.

Elle dit qu’elle a fait un discours à l’équipage après sa scène finale. Et, bien qu’il y ait «pas mal de trous» dans le secteur de la télévision, Bello dit qu’il n’y en a pas sur le plateau de NCIS. Ni devant ni derrière la caméra.

Bello a terminé son message en remerciant ses amis et fans du NCIS. Elle dit qu’elle est vraiment reconnaissante de l’expérience et a dit aux fans de continuer à regarder parce qu’elle a le sentiment qu’il y aura encore beaucoup de saisons à venir.

Nouveaux épisodes de NCIS retournez à CBS le 12 janvier.