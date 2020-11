Le casting de Matrix 4 aurait tenu une soirée secrète déguisée en tournage de film

Tournage sur La matrice 4 est maintenant terminé, les acteurs et l’équipe auraient célébré la fin du film avec une énorme fête en Allemagne, malgré les restrictions nationales en matière de santé et de sécurité l’interdisant. Jusqu’à 200 membres de l’équipe auraient pris part à la soirée de clôture au Studio Babelsberg à Potsdam, en Allemagne, avec ceux derrière La matrice 4 aurait contourné les nouveaux protocoles en affirmant qu’ils filmaient une scène pour la suite de science-fiction très attendue.

Selon une source qui a eu la chance d’être présente, l’ambiance à la fête était « exubérante » et, tout en ajoutant que personne ne filmait, la porte-parole du Studio Babelsberg, Bianca Markarewicz, a réfuté cela en affirmant que l’équipe tournait un » célébration »et que« les règles d’hygiène ont été respectées ».

« L’équipe de production a consciemment mis ce tournage avec ses nombreux participants, juste à la fin du tournage », a affirmé Markarewicz.

Bien que des détails spécifiques concernant l’intrigue de La matrice 4 continuent de rester un mystère, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendront leurs rôles des épisodes précédents, bien que leurs personnages soient apparemment tués. Beaucoup ont émis l’hypothèse que les années 2003 La matrice rechargée contient des indices sur la manière dont Neo sera ramené, la suite révélant qu’il existe en fait plusieurs versions de The One. Cela a conduit beaucoup à se demander si cette version de Neo sera une toute nouvelle version, différente du Neo des films précédents, ce à quoi on a fait allusion plus récemment lorsque Reeves a été repéré avec un buzzcut similaire au premier. La matrice.

Reeves a révélé quelques aperçus sur ce à quoi le public peut s’attendre lorsqu’il se reconnecte, l’acteur ayant récemment fait l’éloge de la réalisatrice Lana Wachowski, avant de décrire The Matrix 4 comme une histoire d’amour, ainsi que de nous donner une idée de la direction du suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un beau scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une belle action. Tout sera révélé. »

C’est loin d’être la première fois que Reeves applaudit le scénario de Lana Wachowski, qu’elle a écrit aux côtés de Atlas des nuages l’auteur David Mitchell et Aleksandar Hemon. «Lana Wachowski a écrit un beau scénario et une histoire merveilleuse qui m’a interpellée», a-t-il déclaré en juin. « C’est la seule raison de le faire. Travailler à nouveau avec elle est tout simplement incroyable. Cela a été vraiment spécial, et l’histoire a, je pense, des choses significatives à dire, et dont nous pouvons nous nourrir. »

Le retour de Neo n’est pas seulement une perspective passionnante pour les fans de la série de science-fiction, mais s’est également avéré être une expérience impressionnante pour les co-stars de Reeves. La nouvelle recrue Jessica Henwick a récemment révélé que voir le sauveur de l’humanité ressuscité s’est avéré être une expérience exaltante pour elle et le reste de la distribution de soutien. « C’est trippant. J’ai grandi en regardant ces films », dit-elle. « La première fois que Keanu a parlé en personnage et a dit les répliques de Neo, Yahya [Abdul-Mateen II] et j’ai partagé un look comme, ‘Oh mon dieu, ça se passe!’ «

En plus de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, La matrice 4 trouve Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reprenant également leurs rôles respectifs des épisodes précédents. Le film présentera également une gamme de nouveaux visages, dont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J.Smith et Ellen Hollman.

Dans une rare bonne nouvelle concernant les dates de sortie, La matrice 4 devrait maintenant sortir en salles plusieurs mois plus tôt que prévu grâce au récent remaniement de Warner Bros., du 1er avril 2022 au 22 décembre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Guardian.

