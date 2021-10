Tom Holland pourrait jouer dans Spider-Man 4 accompagné d’un autre acteur Marvel

in

Il ne reste qu’un peu plus d’un mois avant Tom Holland ressemble à nouveau à Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le 17 décembre prochain, Marvel sortira le troisième film de cette trilogie, déjà très attendue par les fans. Depuis qu’il est devenu connu qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient faire partie de ce film créant ainsi le spiderverse, les rumeurs sur l’intrigue n’ont cessé de grandir.

En outre, Spider-Man : Pas de chemin à la maison pourrait devenir le dernier projet de Tom Holland main dans la main avec Marvel. La vérité est que les Britanniques n’ont signé un contrat avec le studio que pour six films : trois avec The Avengers et trois seuls. Cependant, même s’il n’est pas encore totalement confirmé, tout indique désormais que l’accord aurait déjà été prolongé.

Autrement dit, Spider-Man 4 serait un fait démystifiant ainsi l’idée que Tom Holland ne reviendra pas au MCU après Pas moyen de rentrer. Pourtant, beaucoup de choses sont dites sur ce possible film et l’une d’entre elles indique que l’interprète travaillera avec un super-héros très apprécié de la franchise. Il s’agit de Daredevil de Charlie Coxx, qui pourrait faire ses débuts officiels en studio.

D’après le site Robot monstre géant, Coxx aurait déjà signé un contrat pour être la co-star de Holland dans la suite de l’histoire de Parker. De plus, l’acteur a récemment accordé une interview au portail Pleins feux sur la culture pop où Il avait hâte de se remettre dans la peau de Daredevil. De plus, selon ses mots, il aimerait être une version améliorée du personnage.

Pourtant, on ne sait toujours pas comment l’histoire de Spider-Man de Tom Holland ou s’il y aura une opportunité de faire un nouveau film. Bien que, sur la base de l’histoire de Marvel, il soit probable qu’une idée surgira pour que le Britannique ne termine pas son passage dans le MCU et puisse ainsi continuer à inclure des personnages.

