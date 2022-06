Combien de temps a duré la relation entre Mario Casas et María Valverde ?

CÉLÉBRITÉS

Les acteurs espagnols se sont rencontrés lors du tournage de Trois mètres au-dessus du ciel. Apprenez tout sur leur romance et comment ils s’entendent aujourd’hui.

© GettyMario Casas et María Valverde sont tombés amoureux en 2010.

Année après année, le public est témoin couples d’artistes qui commencent leur romance sur le plateau. L’exemple du moment est celui de Tom Holland et Zendaya, deux jeunes qui se sont rencontrés en travaillant sur le tournage de homme araignée. Mais ce n’est pas la première fois que quelque chose comme cela se produit et, en Espagne, le cas qui le reflète est celui de mario maisons Oui Marie Valverde. Les protagonistes de Trois mètres sur le ciel Ils ont partagé une histoire d’amour qui a duré des années.

Le film, disponible sur Netflix et en Disney+ etDans son pays d’origine, il a été créé en décembre 2010 réalisé par Fernando González Molina et basé sur le roman homonyme de Federico Moccia. De quoi s’agissait-il? Le drame romantique met en scène Hugo Olivera, connu sous le nom de hacheet Bárbara Alcázar, connue sous le nom de Bébé. Alors qu’il est un adolescent rebelle, elle est une jeune femme responsable et innocente avec des parents surprotecteurs.

Deux mondes complètement opposés se sont réunis dans le premier film de la franchise. Et tout comme le coup de foudre a été immédiat à l’écran, il l’a été aussi dans la réalité : Mario Casas et María Valverde sont tombés amoureux autant que Hache et Babi. Leur chimie a touché les téléspectateurs et aussi les producteurs, qui ont commencé à souhaiter qu’ils deviennent les nouveaux protagonistes d’autres films. Ainsi, ils ont également conduit je te veux Oui La mule.

Leur romance semblait aller bien, mais 2014, après une série de rumeurs de séparation, la plus triste nouvelle est enfin arrivée pour ses fans. Et c’est que Sheila Casas, la sœur de l’acteur, a confirmé en son nom que la rupture était un fait. La relation a duré quatre ans jusqu’à ce qu’ils décident d’y mettre fin pour des raisons qui n’ont jamais été clarifiées. Quoi qu’il en soit, la complicité entre les acteurs est magnifique.

Considérant que le film est devenu le plus gros succès au cours de son année de sortie en Espagne, beaucoup pensent qu’il devrait revenir avec un troisième volet. En 2021, lors d’une interview, Mario notait : «Biensûr que J’aimerais retravailler avec Maria. C’est une grande actrice, quelqu’un que j’aime aussi beaucoup et que j’admire. donc j’aimerais”. Elle n’était pas loin derrière : «Au final, les mauvais moments sont oubliés. C’est la bonne chose avec le temps qui passe, que tu gardes le bon”. De cette façon, chacun d’eux garde le meilleur souvenir de l’autre et ils pourraient se retrouver sur le plateau sans aucune rancœur ni malaise.

