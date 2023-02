Quand la deuxième saison de La Ley de Lidia Poët sera-t-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

Netflix retrouve un nouveau succès, cette fois avec la série La Ley de Lidia Poët. Le public est fasciné et s’interroge déjà sur la deuxième saison.

©NetflixA quand la deuxième saison de La Ley de Lidia Poët en première sur Netflix.

Depuis le 15 février, les abonnés au service de streaming Netflix Ils apprécient La loi de Lidia Poët, une série devenue un phénomène nouveau dans le monde et qui se positionne parmi les plus regardées. Il s’agit d’une production créée par Guido Iculano et Davide Orsino, basée sur l’histoire épique du premier juriste italien qui s’est battu pour pratiquer le droit tout en enquêtant sur des homicides. Que savons-nous de son deuxième versement et quand arriverait-il?

« Italie, fin du XIXe siècle. Un arrêt de la cour d’appel de Turin déclare non réglementée l’admission de Lidia Poët au Barreau, ce qui l’empêche d’exercer la profession d’avocat du simple fait d’être une femme. Sans perdre sa fierté malgré elle situation financière précaire, la jeune femme trouve un emploi dans le cabinet d’avocats de son frère Enrico pendant qu’elle prépare l’appel contre la sentence. Lidia se révèle être une professionnelle en avance sur son temps, qui recourt à une approche pionnière pour aider les suspects : enquêter sur la mettez de côté les apparences et les préjugés. Jacopo, le beau-frère de Lidia et journaliste mystérieux, lui transmet des informations et lui ouvre la voie à travers les mondes cachés qui se cachent sous les oripeaux et l’ostentation de Turin »dit son synopsis officiel.

L’accueil du public semble être positif, car il obtient un taux d’approbation du public de 88% sur Rotten Tomatoes et maintient un score de 7,4/10 sur le site Web IMDb. Au-delà de ces types de notes, la plateforme se concentre principalement sur le nombre de vues que le programme obtient et ses performances au sein des principaux classements de reproduction.

+Quand est diffusée la saison 2 de La Loi de Lidia Poët ?

Pour le moment il n’a pas été confirmé si La loi de Lydia Poët aura une saison 2, puisque la plateforme évaluera les résultats de ses 28 premiers jours. La vérité est que la production a pris ses licences pour raconter la vraie histoire et pourrait avoir plus d’épisodes avec de nouvelles histoires. En cas de décision de sa poursuite, le deuxième versement pourrait arriver en 2024.

Ouais La loi de Lydia Poët a son retour à Netflixprobablement aussi sa distribution principale : Matilda De Angelis, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinéad Thornhill, Sara Laazzaro et Dario Aita. En attendant, vous pouvez à nouveau profiter de la première saison de cette nouvelle production italienne afin d’aider à avoir un bon nombre de spectateurs à la fin du mois.

