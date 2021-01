10 séries Netflix à regarder si vous manquez Dark

‘Foncé’ est l’un des plus grands événements de l’histoire du service de streaming Netflix, générant des millions de fans qui ont assisté à la fin à la mi-2020. La série allemande a créé un précédent dans les émissions de télévision. science-fiction et voyage dans le temps, qualités qui ont fonctionné comme les principales attractions pour attirer l’attention du public.

L’histoire commence par la disparition de deux enfants dans une ville d’Allemagne, mais l’intrigue monte de plus en plus haut et nous sommes conduits à une sinistre conspiration qui consiste à remonter le temps. Il nous offre également une vision philosophique de son sujet, car il révèle l’impact existentiel que le temps peut avoir sur la nature humaine.

« Dark » était l’une des productions les plus vues de l’année dernière et a augmenté ce nombre grâce à la mise en quarantaine que le monde a dû faire en raison de la pandémie de coronavirus. Nous savons qu’elle vous manque toujours et que vous voulez voir plus d’émissions comme celle-ci, et c’est pourquoi Divulgacher Nous préparons une liste à ne pas manquer.

10+ séries Netflix que vous devriez regarder si vous manquez Dark: