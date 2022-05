Quels sont les avantages d’un outil de reformulation ?

La reformulation est un principe de base dans l’écriture ou réécriture d’un texte. Reformuler va permettre de reprendre des idées sans pour autant recopier un contenu originel. Rédiger du contenu rédactionnel web peut s’avérer parfois compliqué. Il y a des outils qui peuvent être d’une assistance à la rédaction.

Un principe de rédaction : la reformulation

Lorsque l’on rédige un écrit, article ou autres, la reformulation est très importante. Elle va permettre de produire un contenu qui soit unique et original.

Les clés de la reformulation

Pour faire une bonne reformulation de texte, il faut adopter quelques habitudes simples. Tout d’abord, vous devrez lire votre texte et en dégager les idées générale. Les points ou sous thèses doivent être relevées et reprise avec vos mots. En fonction du domaine et de votre lecteur, votre façon de rédiger ne sera pas la même. Vous pouvez ainsi adopter un style d’écriture qui différera du contenu original.

Les contenus écrits pour le web, nécessitent quelques petits impératifs à appliquer pour avoir un texte qualitatif et bien positionné dans le moteur de recherche.

Pour faire une bonne réécriture de texte, il faut :

Des synonymes

Des expressions équivalentes et variées

Éviter les répétitions et occurrences

Avoir des mots clés pertinents avec notre titre ou sujet général

Raccourcir les phrases longues et dénuées de sens

Avoir une idée par paragraphe pour comprendre rapidement et que la lecture soit fluide

Éviter le duplicate content

Un problème se pose lors de la réécriture de plusieurs contenus qui est celui du duplicate. Le duplicate est le fait d’avoir plusieurs fois le même contenu sur différentes pages internet. Cela peut être de la reprise d’un paragraphe ou même d’une page entière. Lorsque le même sujet est réabordé presque de la même manière, il y a un problème de duplicité.

Le moteur de recherche sanctionne cela, car il le considère comme du plagiat. Il faut donc veiller à ne pas mettre le même contenu sur plusieurs plateformes. Même s’il s’agit de votre texte et que vous souhaitez le diffuser sur plusieurs supports, cela est tout de même considéré comme de la duplicité interne et elle est sanctionnée.

Vous pouvez donc utiliser un outil pour reformuler un texte. Ce type d’outil va surveiller ce taux de duplicité et proposer des textes uniques.

Les outils de reformulation de texte

Ces outils de reformulation vont permettre d’aider à créer des contenus uniques. Cela veut dire qu’ils seront exempts de plagiat et qu’ils vont être reformulés et réadaptés.

Un gain de temps et d’argent

Ce type d’outil est une bonne assistance pour un rédacteur. Cela va permettre de développer plusieurs contenus sur un même texte originel. Il est possible aussi d’avoir plusieurs aides à l’écriture et à la réécriture grâce à ces derniers. De plus, vous aurez un gain de temps considérable. Vous n’aurez pas avoir à embaucher plusieurs rédacteurs. Avec ces outils d’intelligence artificielle, vous allez gagner de l’argent également.

Parmi ces types d’outils, on retrouve Contenu Unique.

Contenu Unique

Contenu Unique est une plateforme qui va vous aider à éviter ce problème de duplicité. Pour ce faire, elle va générer des écrits uniques. Cet outil va s’inspirer du texte modèle ou originel pour en créer un autre. Son but est de créer des textes diversifiés, mais aussi bien positionner dans le moteur de recherche.

C’est un outil qui se rapproche au mieux du sens du texte originel en utilisant différentes tournures de phrases et des synonymes. La plateforme peut être gérée de manière automatique ou manuelle. Elle peut être utilisée dans en rédaction web pour des articles etc que pour des écrits plus traditionnels.

Les fonctionnalités de l’outil Contenu Unique

La plateforme a pour fonctionnalité un mode automatique et manuelle comme cités précédemment. L’outil détecte et gère la pluralité et le genre des mots et se charge de les remplacer quand il le faut. Contenu Unique vérifie le taux de duplication pour que vous ayez toujours des textes uniques. L’interface de cet outil a été faite de manière à ce que son utilisation soit simple et claire.

Enfin une fois le contenu créé, vous pouvez l’exporter sous différents formats de types : txt, CSV ou encore Excel.