PS5: voici comment fonctionne la lecture à distance – utilisez un PC, une PS4 ou un smartphone comme télécommande

Avec le Fonction à distance vous avez la possibilité de contrôler votre PS5, mais aussi votre PS4 en externe, sans le PlayStation 5 devoir se connecter à un autre appareil ou écran de la même manière. Nous expliquons comment procéder ici.

Que puis-je faire avec la fonction à distance? Avec cette fonctionnalité, vous pouvez contrôler votre console PS5 à partir d’autres appareils et emplacements. Avec le soi-disant Jeu à distance vous pouvez même jouer à des jeux PlayStation 5 entiers sur votre PC ou PS4.

Contrôlez la PS5 avec un PC, un téléphone portable ou une PS4: voici comment!

Afin de pouvoir contrôler votre PlayStation 5 depuis un autre endroit, vous devez avant tout en avoir un en plus des appareils nécessaires bonne connexion internet avoir. UNE réseau WiFi stable est indispensable ici, rien ne se passera avec votre volume de données mobiles. En plus de votre PlayStation 5, vous avez également besoin d’une version gratuite Compte PSN.

Si tout cela est donné, vous pouvez maintenant sélectionner la télécommande souhaitée:

PC Téléphone intelligent PS4 / PS5

1. Contrôlez PS5 avec PC

Si vous souhaitez connecter votre ordinateur à votre console Sony, vous devez ensuite PS5, PC et Compte PSN une Contrôleur DualShock 4 ou DualSense et un cable USB être prêt. Ensuite, vous devez télécharger PS Remote Play. Ensuite, il continue comme suit:

Clique sur le Réglages votre console. Élit système et active le sous-élément Jeu à distance.

Ici, vous activez la fonction à distance sur votre console PlayStation 5. © Sony

Départs Lecture à distance PS sur votre PC et contactez-nous même compte PSN comme sur votre PlayStation 5. Connectez le vôtre Contrôleur via un câble USBl avec votre PC. Ensuite vous pouvez Lecture à distance PS recherchez votre console PS5 et laissez-la se connecter automatiquement si les deux appareils sont sur le même réseau. Alternative: saisie manuelle – Si l’application ne reconnaît pas directement la console, elle demande le Entrer un code, qui s’affichera sur votre console après l’activation de la lecture à distance.

Ensuite, vous devez non seulement accéder au menu de votre PS5, mais également utiliser Remote Play en conséquence et accéder à vos jeux via l’application. Vous pouvez également utiliser les paramètres Activer HDR et le Qualité vidéo ajuster.

Remarque: La fonction à distance est également dans le Mode veille la PlayStation 5 peut être utilisée.

2. Faites fonctionner la PS5 avec le smartphone

Si vous préférez contrôler les commandes de manière pratique depuis votre appareil mobile, vous devez d’abord Application de lecture à distance PSque vous pouvez trouver dans le Google Play Store ou l’Apple Store Téléchargement Gratuit pouvez. Suivez ensuite les étapes ci-dessous:

Clique sur le Réglages votre console. Élit système et active le sous-élément Jeu à distance. Puis démarrez le App sur votre smartphone et connectez-vous en conséquence à votre PS5. Pour cela, vous devez entrer un code avec lequel vous associez les appareils. Alors tu as besoin aucun Connexion du contrôleur, mais vous pouvez utiliser les commandes de votre smartphone pour naviguer dans le menu PlayStation 5.

Voici à quoi cela ressemble lorsque votre téléphone mobile recherche la console qui lui appartient – le tout fonctionne également pour la PS4. © Sony

Que puis-je contrôler avec le téléphone mobile? Dans l’application, vous pouvez utiliser diverses fonctions que votre smartphone peut utiliser partiellement Remplacement du contrôleur aime:

Appeler les paramètres

Utilisez le bouton Créer

Afficher le centre de contrôle

Obtenir l’état du microphone – allumer et éteindre le microphone

Utilisez la touche d’options

3. Jouez à des jeux PS5 sur PS4

Oui, vous pouvez également utiliser votre PS4 pour naviguer dans votre console de nouvelle génération et diffuser des jeux. Pour cela, vous devez utiliser à nouveau la fonction système et le sous-élément Jeu à distance Activez sur votre PlayStation 5. Suivez ensuite ces étapes:

La fonction sur l’écran de démarrage de votre PS4 Lecture à distance PS5 sélectionnez et recherchez la PlayStation 5.

Puis connectez-vous sur la PlayStation 4 même identifiant PSN celui que vous utilisez également sur la PS5.

celui que vous utilisez également sur la PS5. Associez les deux appareils en entrant le code affiché, puis vous pourrez accéder à votre PS5 et aux jeux associés via la PS4.

Avec cette application, vous accédez à la fonction de télécommande de la PS4 et vous connectez à la PlayStation 5. © Sony

Il peut même jusqu’à trois joueurs en même temps accéder à la même console pour pour jouer à des jeux multijoueurs ensemble. Cela fonctionne également si vous souhaitez contrôler à distance votre PS5 avec une autre PlayStation 5. Le processus de connexion est similaire à celui de la PS4.