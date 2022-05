Fast and Furious 10 : Jason Momoa tourne des scènes d’action en Italie

in

Jason Momoa est le nouvel antagoniste de Dominic Toretto dans Fast and Furious 10 et aujourd’hui, il a été vu filmer des scènes du film sur une moto en Italie.

Jason Momoa est le nouveau méchant de rapide et furieux 10l’avant-dernier volet de la franchise, donc son personnage aura sûrement une importance prépondérante en même temps qu’il est apparenté au méchant Cipher incarné par Charlize Theron. l’acteur de Aquaman a déclaré qu’il avait hâte d’interagir avec la talentueuse actrice dans ce nouveau film dirigé par vin Diesel qui personnifie le conducteur de voiture dur, Dominic Toretto.

Le film précédent mettait en scène un antagoniste physiquement imposant : Jean Cena comme le frère de Dom. Il semble que les critères lors du choix de qui devra traiter avec le protagoniste de cette saga ne varient pas trop. Jason Momoa a une présence intimidante et le physique pour s’affronter vin Diesel dans un film rien ne sera sauvegardé. Imaginez que l’entrée précédente de la série avait une voiture dans l’espace.

un méchant très cool

Rapides et furieux est une franchise reconnue pour ses poursuites improbables mais passionnantes pour le public. En ce sens, aujourd’hui Jason Momoa Il a été vu en train de filmer une scène pour le dixième film de la série à moto et en train d’accélérer des escaliers dans le pays européen qu’est l’Italie. On peut dire qu’il y aura beaucoup de classe dans la prochaine suite de cette saga.

La vérité est que le film a changé de réalisateur même avec des rumeurs qui indiquent le mauvais comportement de vin Diesel sur le plateau d’enregistrement. Ce serait la raison pour laquelle Justin Lin s’est éloigné de la bande et a été remplacé par louis leterrierun cinéaste bien connu qui compte parmi ses crédits l’entrée du Univers cinématographique Marvel L’incroyable Hulk. Cette expérience sera sûrement utile pour les séquences d’action.

Jason Momoa décrit son personnage comme quelqu’un “excentrique, sans style et incompris”. Est-ce l’un des cas où l’antagoniste de Toretto peut trouver la rédemption et rejoindre « la famille »? Rappelons-nous que cela s’est produit avec les personnages de Dwayne Johnson, Jason Statham et John Cena. Peut-être que le nouveau méchant n’est pas si mal après tout. Ce que nous savons, c’est que Cipher, joué par Charlize Theron, ne pourra jamais être racheté. Le film sortira au cinéma le 19 mai 2023.

