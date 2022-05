The Neighborhood Season 5 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood. Après avoir regardé tous les épisodes de la saison précédente, les fans de cette série sont ravis de sa prochaine saison. Donc, pour trouver tous les détails sur cette saison à venir, les fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand la prochaine saison sera publiée. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 5 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette Afficher. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et cette série a été créée par Jim Reynolds. Le premier épisode a été diffusé sur ses plateformes officielles le 1er octobre 2018 et après sa sortie, cette série a réussi à obtenir des critiques positives et a gagné en popularité dans le monde entier.

L’histoire de cette série suit une famille blanche du Midwest puis, pour certaines raisons, ils se sont repositionnés dans une nouvelle province où ils doivent vivre avec le quartier noir de Pasadena, en Californie. Au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez des scènes plus amusantes alors que la famille essaie d’établir une meilleure relation l’une avec l’autre. Maintenant, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood

Ici, nous allons révéler la date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood. En janvier 2022, la série a été renouvelée pour une cinquième saison. Jusqu’à présent, la date de sortie exacte de la saison 6 n’est toujours pas confirmée, mais selon certaines sources, la saison 5 devrait sortir en septembre 2022.

Où diffuser le quartier?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est CBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Prime Video et iTunes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Enfin, nous allons partager ici la liste des acteurs de cette série.

Cédric l’artiste en tant que Calvin Butler

Max Greenfield comme Dave Johnson

Tichina Arnold comme Tina Butler

Beth Behrs comme Gemma Johnson

Sheaun McKinney dans le rôle de Malcolm Butler

Marcel Spears comme Marty Butler

Hank Greenspan comme Grover Johnson

Gary Anthony Williams comme Ernie

Sloan Robinson dans le rôle de la vieille Miss Kim

Malik S. comme Trey

Juliette Goglia comme Prairie

Jeris Lee Poindexter comme Tommy

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de la saison 5 de The Neighborhood, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, ses spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la confirmation officielle concernant la nouvelle saison de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons plus heureux de vous aider de la meilleure façon possible.

