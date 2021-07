L’état de la musique dance, selon les éditeurs de Spotify — Spotify

Spotify menthe playlist abrite les plus grands succès dance du monde, avec des chansons qui relèvent des nombreuses sous-catégories du genre, y compris house, techno, electronica, EDM, UK garage et disco. Mais même si vous avez probablement entendu des chansons de danse, ce vaste genre peut encore être un peu une énigme. Les meilleures personnes pour dissiper certains mythes et mystères ? L’équipe mondiale d’éditeurs de musique de danse de Spotify.

Nos rédacteurs forment nos Global Curation Groups, ou GCG. Comme son nom l’indique, ils siègent dans des bureaux du monde entier et sont au courant du contenu que les auditeurs diffusent le plus, des nouveaux morceaux sur le point de sortir et des tendances qui découlent de ces habitudes d’écoute. De plus, ce sont des experts du genre, ainsi que des fans eux-mêmes, qui se nourrissent de discussions culturelles approfondies sur la musique qu’ils organisent.

Pour l’enregistrement a parlé au dance GCG des tendances qu’ils voient et de certaines de leurs prédictions pour le genre cette année.

1. La musique de danse est mondiale.

La danse a des racines partout, ainsi que des genres régionaux distincts. Au cours des dernières années, AmaPiano en Afrique du Sud a augmenté, tout comme basse brésilienne en Amérique du Sud. rave russe a également un moment, avec de plus en plus d’artistes qui trouvent leur chemin vers Spotify. Nous avons aussi récemment loué un Liste de lecture Italo Disco. « C’est juste un moment d’exploration et d’expansion pour la base de danse. Nous allons tous danser dessus lors d’un festival cette année ou l’année prochaine.

2. Nous allons assister à une augmentation de la musique dance cette année.

Nos éditeurs prédisent qu’au fur et à mesure que tout le monde sortira d’être enfermé pendant la pandémie, la musique de danse gagnera encore plus d’ampleur dans ses nombreux genres divers. Il y a déjà eu une augmentation de l’exploration et de l’innovation dans l’espace, de loger danser la pop sur maison de campagne. « Alors que les auditeurs retournent dans les clubs et que les producteurs peuvent à nouveau tourner, attendez-vous à encore plus de bruit. »

3. Il va y avoir une résurgence de la production souterraine et de chambre à coucher.

La production indépendante a déjà augmenté avec des producteurs comme l’artiste britannique Fred encore.. Sa collaboration avec La Sainte Vierge, Célibataire « Marea (Nous avons perdu la danse), s’est tenue au Top 100 pendant quelques semaines. Cette voix de renforcement de l’underground rappelle l’apogée de la dance 2014-2016, où les producteurs d’EDM ont rompu avec Internet pour conquérir les charts pop. Non seulement cela témoigne de la renaissance de la danse qui a lieu aujourd’hui, mais cela montre également comment les palettes des auditeurs grand public évoluent et s’adaptent à des sons plus matures. « Nous assistons à une renaissance de l’attention portée au genre, et cela change un peu le son.

4. L’EDM n’est pas mort.

L’EDM n’est pas mort, mais il est entré dans une catégorie de danse qui peut être décrite comme « nostalgique ». Et ce public nostalgique est farouchement fidèle, avec un appétit continu. L’équipe éditoriale de danse a construit une playlist appelée Têtes d’affiche, plein des artistes de l’apogée EDM—Avicii, suédois loger Mafia, Alesso– après avoir vu une résurgence des pièces de théâtre parmi ces producteurs historiques. « Nous avons créé un produit phare du genre appelé GED, et moins d’une semaine après le lancement, il planait à 8 000 auditeurs et le taux de saut était ridiculement bas. Cela montre simplement que le pouls est là et que le public est là. »

5. La viralité joue un grand rôle dans l’avenir du genre.

Il a fallu 10 ans au dubstep de danse classique pour voyager aux États-Unis après sa création au Royaume-Uni. Maintenant, les tendances vont et viennent beaucoup plus rapidement, grâce à la puissance d’Internet et du streaming. La tendance des chants de marins était grande pour les artistes de la danse, et lorsque le groupe de danse australien Shouse‘s « Amour ce soir” a été récupéré par David Guetta, il est devenu viral pour une toute nouvelle génération d’auditeurs.

6. Les reprises ont toujours été importantes dans la musique dance. Maintenant, ils aident à briser de nouveaux genres.

Les reprises de house tropicale ont été une percée dans l’histoire de la dance pop allemande dans les années 2010. Maintenant, les reprises se reproduisent, cette fois avec maison de campagne– qu’ils soient d’un Whitney Houston classique, un morceau d’eurodance des années 90 ou une chanson qui n’a que trois ans. Ces reprises, qui sont dans le style du genre breakout, aident maintenant ce genre à prendre pied dans le grand public, tout comme l’a fait le disco house classique.

7. La pop adopte la danse, et les fans aussi.

La danse a un nouveau groupe d’adeptes : les fans de pop. Ce que nos rédacteurs appellent « dance pop » se présente dans le travail de pop stars comme Doua Lipa, Jessie Articles, la demoiselle Gaga, et Raye. « La pop coopte la danse, tout comme nous l’avons vu l’année dernière avec le disco. Les artistes pop ne réalisent pas à quel point le genre de danse prend pour lui-même, mais c’est l’élément à succès de la pop – les coups de danse sont l’aspect édifiant.

Si vous êtes un fan de pop qui souhaite plonger dans la danse, l’équipe vous recommande une nouvelle liste de lecture intitulée pleurer sur la piste de danse. « Nous expérimentons un peu la création d’espaces plus accessibles. Ils ne sont pas aussi axés sur le genre que la house mélodique ou la techno acide, ce qui peut être assez intimidant pour quelqu’un qui n’a aucune idée de ce qu’il recherche. Nous voyons beaucoup de croisements entre l’indie et la dance, et beaucoup de croisements entre la pop et la dance. Je pense que beaucoup d’utilisateurs ne réalisent pas qu’ils écoutent de la musique dance.

Apprenez à danser et commencez pleurer sur la piste de danse.