L’artiste RADAR Nathy Peluso partage son approche du pliage et du mélange des genres — Spotify

Artiste Nathy Peluso n’a pas peur de repousser les limites d’un genre, ou les siennes. La chanteuse, écrivaine et productrice basée à Barcelone a passé les 10 premières années de sa vie en Argentine avant de déménager en Espagne. Aujourd’hui, elle crée des chansons qui mélangent les genres et s’inspirent de musiques du monde entier.

La capacité du joueur de 26 ans à sauter entre les sons, les langues, les accents et même les caractères a valu à l’artiste émergent la reconnaissance mondiale et le titre d’artiste Spotify US RADAR. À travers RADAR, le programme mondial d’artistes émergents de Spotify, Nathy sera présentée sur le Liste de lecture RADAR, ont la possibilité d’enregistrer de la musique pour notre programme Spotify Singles et jouent dans un mini-documentaire biographique, en plus d’une suite complète de support marketing, promotionnel et éditorial sur et hors plateforme.

Le son de Nathy va du hip-hop lyrique aux hymnes d’inspiration pop, et elle a été célébrée pour son premier album Calambre, ainsi que pour des chansons comme Latin Grammy nominé « Corashé » et favori des fans « Femme d’affaires. » Elle a aussi fait des vagues avec elle collaboration notable »GATO MALO » au KAROL G‘s album récent KG0516. La chanteuse est devenue connue pour sa polyvalence et son talent pour créer des personnages stimulants dans ses performances.

« La production créative de Nathy Peluso est audacieuse, stimulante et éclectique », partage Monique Herrera Damaschek, responsable des partenariats avec les artistes et labels latino-américains de Spotify, Amérique du Nord. «Sa musique est particulièrement moderne et classique, mélangeant tout, du hip-hop latin et de la soul au tango et à la salsa, et son esthétique visuelle et ses performances en direct sont indéniables. Elle a déjà développé une base de fans passionnés à travers l’Espagne et l’Amérique latine qui ont hâte d’entendre la suite de Nathy, et nous sommes ravis de soutenir sa croissance continue à l’international et aux États-Unis.

Ses près de 4,7 millions d’auditeurs mensuels attendent avec impatience son nouveau single, « mafieux, qui débute aujourd’hui. Pour l’enregistrement rencontré l’interprète pour en savoir plus sur le single, son processus créatif et son inspiration.

Vous êtes connu pour créer de la musique audacieuse et adaptée aux genres. Comment décririez-vous votre son aux nouveaux auditeurs ?

J’aime repousser les limites lors de l’écriture ou de la composition. Je n’aime pas limiter ma musique à un seul genre. Je mélange des choses qui ne vont généralement pas ensemble mais qui sonnent toujours fraîches et différentes. J’ai beaucoup d’inspirations – salsa, hip-hop, R&B, rock and roll, sons brésiliens, world music – et elles me séduisent toutes énormément. J’apprends tellement en écoutant de la musique ; Je suis comme une éponge qui absorbe tous ces sons différents. Ensuite, j’essaie de faire de nouvelles chansons à partir de toutes mes inspirations.

J’aime aussi fusionner les sons organiques des instruments de musique avec des sons plus synthétiques. Et j’aime travailler avec mon groupe et de grands musiciens. Pour moi, faire de la musique, c’est me dépasser et essayer d’évoluer constamment.

Qu’attendez-vous avec impatience en tant que dernier artiste RADAR US de Spotify ?

J’espère qu’être un artiste de RADAR US permettra à de nouveaux publics de découvrir ma musique et inspirera plus de gens dans différents pays et cultures à écouter mes chansons.

À quoi les auditeurs doivent-ils s’attendre de votre nouveau single ? »mafieux”?

« Mafiosa » est une chanson qui raconte l’histoire d’une situation que de nombreuses femmes traversent. C’est un message d’autonomisation des femmes. Quand je l’ai écrit, j’ai essayé de transmettre la puissance et la sécurité internes. Je me sens fort quand je chante et danse sur « Mafiosa ».

C’est aussi un hommage à la salsa, un genre que j’aime de tout mon cœur. J’espère que les gens se sentent connectés aux rythmes de la salsa lorsqu’ils écoutent cette chanson et qu’ils l’apprécient autant que moi.

Comment canaliser un personnage dans votre musique et vos clips vidéo vous aide-t-il à vous exprimer ? Avez-vous un personnage ou un personnage préféré que vous avez créé pour une chanson ?

Chaque chanson que je compose a une personnalité qui m’émeut. J’habite différents personnages à travers le son, le mouvement, l’esthétique, les gestes. . . Je construis un monde imaginaire autour de chaque chanson à laquelle appartient un personnage. J’ai étudié la danse et le théâtre musical, et les deux disciplines sont un élément clé de mon processus artistique. Construire ces personnages et ces imitations est très amusant pour moi, et je pense que cela renforce ma musique et la rend différente.

J’ai apprécié mes nombreux personnages. J’essaie de les rendre forts, car chacun d’eux est une déclaration en quelque sorte. J’apprécie maintenant beaucoup la Mafiosa Nathy. Elle est risquée, sexy et amusante. Elle me donne du pouvoir !

L’année écoulée a présenté de nombreux défis sans précédent. En quoi cela a-t-il changé votre façon d’aborder votre musique ? Cela a-t-il suscité de nouveaux types d’inspiration ?

Toutes les distractions ont disparu pendant le confinement, j’ai donc pu me concentrer beaucoup sur ma musique. J’ai fini mon album en pleine pandémie ! Je dois avouer que passer autant de temps seul à la maison m’a rendu un peu obsédé et est devenu un perfectionniste avec les détails. Mais c’était bien de réussir l’album dont je rêvais. Dans l’ensemble, ce fut une expérience différente mais bonne pour moi – j’étais vraiment connecté avec ma musique, mes inspirations et moi-même. Cela m’a permis de voir les choses sous un autre angle.

Quels outils Spotify utilisez-vous pour vous connecter avec les fans ?

Spotify est la plateforme que j’utilise le plus pour découvrir de nouvelles musiques et partager ma musique. Je recherche constamment, crée des listes de lecture, partage des chansons et analyse mes idées pour mieux comprendre mon public.

Quels conseils donneriez-vous à d’autres artistes émergents ?

Je dirais : restez fidèle à la musique que vous ressentez et que vous aimez. Donnez-vous la liberté de créer et travaillez très dur. Ne vous laissez pas submerger ou éclipser par ce que le marché veut, ce qui est commercial ou tendance à un moment donné, ou ce qui fonctionne pour les algorithmes. Repoussez les limites, essayez de nouvelles choses, prenez des risques et profitez de la balade !

Découvrez la dernière musique de Nathy et commencez à diffuser son nouveau single, « Mafiosa », ci-dessous.