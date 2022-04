Scandale chez Marvel : l’acteur d’Eternals arrêté pour intoxication publique

célébrités

Au-delà du fait qu’ils sont mondialement connus, la plus grande particularité des acteurs de merveille C’est le profil bas avec lequel ils se comportent, mais un nouveau membre de la distribution est sous les projecteurs des médias en raison de sa récente arrestation. Découvrez qui c’est et ce qui s’est passé.

© GettyCertains des protagonistes des Eternals

Il a été démontré au fil des ans que lorsqu’un acteur atteint merveille Il a certaines règles à suivre. Parmi eux se trouvent, comme vous l’avez dit Anthony Macky il y a quelque temps, « ne parle pas de merveille”, mais aussi faire profil bas à l’écart des scandales. Et, bien que la plupart d’entre eux sachent parfaitement le remplir, dans la nouvelle phase dans laquelle se trouve le studio, ils ont subi pas mal de problèmes avec quelques ajouts.

Après fin des Avengers, qui est venu avec fin de partie des vengeurs en 2019, merveille il est allé directement dans sa phase quatre. A cette occasion, en plus de mettre en avant certains personnages qui ne semblaient pas si importants, ils en ont également ajouté de nouveaux. Tel est le cas de Éternelsle film MCU qui a été créé l’année dernière et a présenté de tout nouveaux acteurs de la franchise.

Bien que les artistes qui composaient le casting étaient déjà connus dans le monde entier et avaient de longues carrières, la plupart d’entre eux ont atteint le sommet grâce à Éternels. L’un d’eux est sans doute Barry Keoghan qui a donné vie à Driug dans le film, mais maintenant il a fait scandale. C’est parce que, selon Indépendantl’acteur a été arrêté par la police irlandaise le 10 avril sous la plainte d’intoxication publique.

Selon ce qui s’est passé, les autorités ont reçu un appel concernant un homme ivre qui se trouvait sur un balcon privé, à tel point que la police n’a pas hésité à agir. Mais quand ils sont arrivés à l’endroit, ils ont trouvé que Keoghan était totalement inoffensif, il n’a pas résisté à son arrestation et ils ont alors pu confirmer qu’à côté de l’endroit où se trouvait Barry, un de ses proches vivait.. Ceci, bien sûr, explique pourquoi il était là.

C’est-à-dire en tenant compte de cela et personne n’a porté plainte contre Barry Keoghan, la police a laissé partir l’interprète. « La Gardai (police irlandaise) a été appelée dans les appartements après avoir reçu des informations faisant état d’un homme sur un balcon en état d’ébriété. Lorsqu’ils sont arrivés, il ne menaçait personne de quelque manière que ce soit, mais a été arrêté et emmené au poste de garde où il a été soigné avant d’être relâché. L’affaire est close et rien de plus n’en sortira», ont confirmé ceux qui ont travaillé sur l’affaire.

Et, même si cette fois ce n’était pas grave, ce n’est pas la première fois que l’acteur de Éternels saisit tous les titres des incidents publics. Bien sûr, c’est la première fois qu’il est arrêté, mais en août de l’année dernière, Keoghan a fait la une des journaux pour une attaque qu’il a subie à l’aube, ce qui l’a obligé à être soigné dans un hôpital. Sans aucun doute, il s’agissait d’un petit scandale qui pouvait avoir des conséquences, même si Marvel pour le moment n’a pas prononcé.

