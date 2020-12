Le traitement localisé DIY de Kendall Jenner ne contient que 3 ingrédients

Kendall Jenner a porté sa renommée et son statut de célébrité à de nouveaux niveaux au cours des dernières années. La star populaire a commencé à prendre de l’ampleur grâce à la série de télé-réalité de sa famille L’incroyable famille Kardashian. Lors de la première de l’émission sur E! en 2006, Kendall Jenner n’avait que 11 ans. Depuis lors, la célébrité de la télé-réalité s’est définitivement diversifiée. De sa carrière de mannequin à sa collaboration professionnelle avec sa sœur pour Kylie Cosmetics, Kendall Jenner est définitivement une femme d’affaires. Après tout, la valeur nette de la célébrité est estimée à environ 45 millions de dollars. Cependant, comme de nombreuses célébrités le savent déjà, le succès et l’argent ne peuvent malheureusement pas résoudre tous les problèmes. Kendall Jenner a toujours été très ouverte sur ses expériences avec l’acné et, heureusement, elle a récemment décidé de partager l’une de ses astuces de bricolage avec ses fans et ses abonnés.

L’histoire de Kendall Jenner avec l’acné

Comme tant d’autres, les éruptions de Kendall Jenner ont commencé quand elle était une première année au lycée. Kendall Jenner a révélé à Séduire à quel point il était difficile de faire face à quelque chose comme l’acné à une époque «où tout ce que vous essayez de faire est d’être accepté et de faire partie de quelque chose». La star a expliqué comment le contrôle des naissances avait aidé à contrôler ses éruptions cutanées, mais, malheureusement, ce n’était qu’une solution temporaire. L’acné de Kendall Jenner est revenue lorsque la star de la télé-réalité a pris la décision d’abandonner le contrôle des naissances. Elle a révélé comment l’utilisation de produits comme Proactiv l’a aidée à garder sa peau et sa confiance en pleine forme, mais elle a également une recette simple pour l’un de ses traitements de bricolage.

Le traitement localisé de Kendall Jenner ne contient que ces 3 ingrédients

La célèbre star est assez expérimentée en ce qui concerne les combats et les évasions. Dans une interview pour Byrdie, Kendall Jenner a expliqué: «Je suis très simple et paresseux avec ma routine beauté. Je ne dirais pas que je suis aussi audacieux. Mais j’ai toujours été très préoccupé de me laver le visage – et c’est même avant que je commence à faire du mannequinat. Mais c’est définitivement amélioré maintenant parce que je porte tellement de maquillage tout le temps. Je lave mon visage au moins deux ou trois fois par jour. »

Au fil des ans, Kendall Jenner a trouvé ce qui fonctionne le mieux pour elle, et certaines personnes pourraient être surprises d’apprendre qu’elle fabrique sa propre concoction de soin de la peau. Le jus de citron, le bicarbonate de soude et le miel sont les articles de cuisine qu’elle utilise pour son traitement localisé maison. La célébrité a partagé ses secrets de bricolage, et ses fans et ses abonnés ne pouvaient pas se lasser des trucs et astuces de la star. Même les professionnels de la peau et les employés ont pesé sur la manière.

Que disent les professionnels du produit de soin DIY de Kendall Jenner?

Certaines personnes peuvent hésiter à utiliser des ingrédients naturels et des produits de soins de la peau faits maison, mais ce n’est pas le cas de Kendall Jenner. La célébrité partage souvent des recettes de masques faits maison et d’autres conseils de soins de la peau. Bien que ses fans et ses abonnés semblent heureux d’adopter aveuglément les régimes recommandés, les professionnels de la santé ont pesé sur la manière, et il s’avère que les conseils de traitement localisé de Kendall Jenner sont plutôt parfaits.

Joshua Zeichner travaille à l’hôpital Mount Sinai en tant que directeur de la recherche cosmétique et clinique en dermatologie. Zeichner a convenu que cette combinaison de produits pourrait certainement être utile pour traiter un bouton irrité. Le professionnel a expliqué à Allure: «Le bicarbonate de soude absorbe l’huile; les acides dans le jus de citron exfolieront les cellules mortes de la surface de la peau; et le miel calmera et apaisera la peau enflammée et peut aider à tuer les bactéries responsables de l’acné sur la peau. » Les fans et les adeptes de Kendall Jenner semblent définitivement être entre de bonnes mains lorsqu’il s’agit de suivre les conseils de soin de la star.