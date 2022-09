Que pensait la reine Elizabeth II de la série The Crown

La série royale Netflix »La Couronne » a généré une série d’opinions de toutes sortes, dont beaucoup acclamant la manière dont la longue vie et le règne de la Reine isabelle II. De la romance au conflit politique, l’émission a abordé des questions sensibles pour la reine, notamment la figure de Diane de Galles qui a présenté des conflits avec la reine pour ne pas avoir approuvé son mariage avec son fils.

Cependant, même en tant que l’une des séries les plus populaires et les plus intéressantes du catalogue Netflix, il semble que les véritables protagonistes de l’intrigue, tous les membres de la famille royale, n’aiment pas vraiment la façon dont ils sont reflétés dans les télévisions du monde entier, car les proches de la reine Elizabeth II sont perçus comme distants, égoïstes et manquant d’empathie.

Vous pourriez également être intéressé par : Le chapitre de The Crown que la reine Elizabeth II n’a pas aimé et pourquoi







Selon un initié proche des Royals, » La série utilise la famille royale britannique comme axe principal qui fascine des milliers de personnes et les peint en fonction de la saison dans laquelle elles se trouvent. La famille royale est la plus travailleuse et la plus obéissante du monde. C’est une autopsie en direct et propose des idées d’un être vivant qui respire et ne devrait pas être toléré. »

Bien que les membres de la famille royale soient des personnalités publiques, il n’y a jamais eu autant de faits rendus publics que dans « The Crown », c’est pourquoi la famille royale pense que la série voit la reine Elizabeth II à travers une lentille diffamatoire. Même l’ancien attaché de presse de la reine, Dickie Arbitrea assuré que la souveraine était bouleversée par la représentation de sa famille dans la série, notamment dans la quatrième saison.

« La reine est en colère contre la façon dont The Crown dépeint la famille royale et déçue que l’intrigue ne se concentre que sur leurs relations », a déclaré Arbiter. De même, des amis du prince Charles ont accusé la production télévisée de son mariage avec Diana d’être un produit destiné à générer un drame à des fins de divertissement commercial.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Combien d’actrices jouent la reine Elizabeth dans The Crown

« Aucun d’entre eux ne mérite que son identité soit détournée à des fins lucratives. Ce n’est pas facile pour le prince ou pour aucun de ses enfants de voir le mariage de leurs parents dépeint de cette façon », a déclaré l’un de ses proches.

Les quatre saisons de »The Crown » sont entièrement disponibles sur la plateforme Netflix.