Campagne Kickstarter pour le remake de Sherlock Holmes : The Awakened Has Begun

La première bande-annonce du Sherlock Holmes L’adaptation Awakened a été rendue disponible par Grenouilles. Le groupe a également lancé un effort Kickstarter pour collecter des fonds pour ce nouveau jeu Sherlock Holmes.

Holmes, Sherlock The Awakened est une nouvelle effrayante de Lovecraftian mettant en vedette un jeune Sherlock Holmes qui, après avoir déménagé à Londres, entreprend sa première entreprise importante.

Vivez une aventure lovecraftienne tendue qui a été entièrement refaite avec des graphismes et un gameplay contemporains. Enquêtez sur une série de disparitions déroutantes à travers l’Europe et les États-Unis en tant que Sherlock Holmes, et vous vous retrouverez au centre du terrible mythe de Cthulhu.

Vous affrontez le légendaire Cthulhu Mythos dans The Awakened, un croisement entre Lovecraft et Sherlock Holmes. Enquêtez sur une série de disparitions étranges qui semblent avoir quelque chose à voir avec un culte sinistre qui pratique le culte d’un dieu ancien.

Vous devez contrecarrer leur plan, quel qu’il soit, ou vous subirez les pires résultats possibles.

Sherlock est terrifié pour la première fois. Homme de logique et de raison, sa rencontre avec un être surnaturel qui défie toute explication est à la fois éclairante et bouleversante.

C’est la seule histoire que Watson ne publiera jamais car elle montre à quel point la recherche de la vérité pousse Sherlock. Caractéristiques principales Enquêtez sur le mythe de Cthulhu tel qu’envisagé par HP Lovecraft pour rencontrer des horreurs éthérées insondables pour les humains.

Combattez la folie rampante pendant que vous cherchez des réponses à des questions qui n’ont aucune explication rationnelle concevable.

Trouvez des indices qui vous guideront à travers Baker Street à Londres, une étrange institution psychiatrique en Suisse, les marais dangereux de la Louisiane et bien plus encore.

Une nouvelle interprétation du titre de 2008 : Sherlock Holmes : The Awakened, qui a été entièrement reconstruit dans Unreal Engine, propose des visuels et des animations de pointe, une intrigue agrandie, une tonne de quêtes secondaires et de nouveaux éléments de gameplay comme le système de folie.

En 2023, Sherlock Holmes : The Awakened sortira sur PC via Steam, Playstation 5, Xbox Série, PlayStation 4, Xbox One et Switch.