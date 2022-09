« Les Imparfaits », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« l’imparfait» (« Les Imparfaits » dans sa langue d’origine), série netflix Créé par Dennis Heaton et Shelley Eriksen, il raconte l’histoire d’Abbi, Juan et Tilda, trois jeunes qui, après une thérapie génique expérimentale et ne recevant plus leurs médicaments, deviennent des monstres qui se réunissent pour localiser le scientifique responsable de tout.

Avec eux, le Dr Sydney Burke, une brillante scientifique qui cherche à corriger ses erreurs passées, à la fois professionnelles et éthiques, ils commencent à enquêter sur les expériences du Dr Alex Sarkov pour le forcer à les guérir.

Les dix épisodes de la première saison de « l’imparfait”, avec Italia Ricci, Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin et Kyra Zagorsky, créé en Netflix uniquement le 8 octobre 2022mais les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

LES IMPARFAITS ONT-ILS UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série de science-fiction, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Abbi, Juan et Tilda n’est pas encore terminée, car ils doivent encore révéler divers secrets et affronter de nouveaux périls.

A la fin de la première tranche de « l’imparfait», Abbi et Tilda font équipe avec un allié improbable pour traquer Sarkov, qui a de grands projets pour Juan. Mais les protagonistes trouvent de nouvelles révélations qui représentent de nouveaux défis pour le groupe.

Dès lors, dans les nouveaux chapitres, les trois jeunes hommes vont devoir faire face à un nouvel ennemi, encore plus puissant que le docteur Alex Sarkov. Qu’adviendra-t-il du Dr Sydney Burke et de l’homme qui l’a contactée dans la dernière scène ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui, comme l’indique Netflix Life, « ne renouvelle pas toujours sa série originale tout de suite” et la plateforme de streaming met environ un mois à prendre une décision.

Si une deuxième saison de « l’imparfait», les nouveaux épisodes pourraient sortir fin 2022.