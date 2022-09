Le roi Charles a passé des décennies à se préparer au trône. Son règne promet d’être différent de celui de sa mère.

Le roi ou la reine a des réunions hebdomadaires avec le Premier ministre. Comme l’écrivait en 1867 l’essayiste fondateur du XIXe siècle Walter Bagehot, le souverain britannique a « trois droits – le droit d’être consulté, le droit d’encourager, le droit d’avertir ».

Le nouveau roi a déclaré qu’il adopterait une approche différente en tant que monarque de son époque opiniâtre en tant que prince, déclarant à la BBC en 2018 que c’était « un non-sens complet » de suggérer qu’il serait ouvertement politique parce que « je ne suis pas si stupide ».

« Il suffit de regarder les pièces de Shakespeare, Henri V ou Henri IV partie I et 2, pour voir le changement qui peut avoir lieu. Parce que si vous devenez le souverain, vous jouez le rôle de la manière attendue », a-t-il déclaré. « Alors, bien sûr, vous opérez dans le cadre des paramètres constitutionnels. »

Même ainsi, certains critiques pensent que ses opinions enregistrées pourraient provoquer une crise constitutionnelle si le gouvernement adopte une position qu’il a précédemment soutenue – du soutien aux agriculteurs à l’architecture controversée – même s’il n’y a aucune preuve qu’il soit réellement intervenu.

Né dans une salle de bal dorée

La reine a toujours semblé surnaturellement adaptée à ce rôle calme et obligeant, rempli d’une puissance douce imposante mais peu de puissance dure. En revanche, le nouveau roi a toujours semblé maladroit.

Il est né au palais de Buckingham dans la soirée du 14 novembre 1948, alors que son père, le prince Philip, jouait au squash. Dehors, la Grande-Bretagne se remettait des ravages de la Seconde Guerre mondiale. Les rues de Londres étaient encore jonchées de décombres du Blitz et ses habitants étaient confrontés à de graves difficultés économiques qui conduiraient à la fondation du système de protection sociale moderne du pays. À l’intérieur du palais, le prince Charles était entré dans un monde parallèle d’immenses privilèges, mais aussi de devoirs prédéterminés.

La reine Elizabeth II avec le prince Charles, 4 ans, et la princesse Anne dans le parc du château de Balmoral, en Écosse, en septembre 1952. Charles fête son 4e anniversaire. Lisa Sheridan/Getty Images

« L’héritier nouveau-né a été amené dans la vaste salle de bal dorée par la sage-femme royale » et placé dans un lit « pour être vu par les courtisans royaux », a écrit Sally Bedell Smith dans sa biographie non autorisée, « Prince Charles : Les passions et les paradoxes d’un improbable La vie. » À peine Charles était-il né, il « est officiellement devenu une propriété publique », a déclaré Smith.

Moins de quatre ans plus tard, il est devenu l’héritier du trône après la mort de son grand-père, George V. Ce n’était pas une enfance facile, conviennent Smith et d’autres biographes et historiens royaux. Sa mère et son père disciplinaire étaient souvent absents, visitant le Commonwealth pendant des mois à la fois et manquant les deux premiers Noëls et le troisième anniversaire de Charles.

Charles était un « jeune homme très sensible et émotif », alors son père « mâle alpha » a tenté de l’endurcir en l’envoyant à Gordonstoun, un pensionnat rude et spartiate en Écosse, selon la biographe royale Tina Brown, parlant avec Keir Simmons pour son podcast « Born to Rule » plus tôt cette année. C’est « absolument l’histoire de sa vie » – la famille de Charles « essaye constamment de le pousser dans ce moule, parce qu’il était le futur roi, qu’il ne correspondait tout simplement pas », a déclaré Brown.

Il a obtenu son diplôme avec des notes moyennes, décrivant plus tard l’expérience comme «une peine de prison».

À 21 ans, Charles a déclaré à une émission de radio de la BBC que réaliser qu’il serait roi était « quelque chose qui vous vient à l’esprit avec le sens le plus horrible et le plus inexorable ».





La reine Elizabeth II couronne son fils Charles, prince de Galles, lors de sa cérémonie d’investiture au château de Caernarvon au Pays de Galles le 1er juillet 1969. Archives Hulton / Getty Images

Il avait l’ambition d’être conducteur de train, soldat et même chasseur de gros gibier, a-t-il dit, « jusqu’à ce que je réalise que j’étais plutôt coincé ». Cette apathie torturée ne s’est pas estompée. En 1994, un documentaire télévisé a filmé un enfant lui demandant : « Qui es-tu ? à quoi Charles a répondu: « J’aimerais savoir. »

Charles a eu une longue histoire d’amour avec celle qui deviendra plus tard sa femme. Mais Camilla Shand, comme on l’appelait alors, n’apparaîtrait qu’en arrière-plan pendant la majeure partie de trois décennies. Sa famille n’était pas assez aristocratique pour qu’elle soit une épouse convenable pour l’héritier du trône. Elle avait également déjà eu plusieurs relations, et « les conventions de l’époque exigeaient que l’héritier du trône britannique épouse une femme qui semblait au moins vierge », selon Smith dans son livre.

Camilla courtisait également un autre homme, Andrew Parker Bowles, qu’elle épouserait à la grande consternation de Charles alors qu’il était en service dans la marine, dans ce que l’auteur appelle « le diagramme de Venn de la classe supérieure britannique sur l’infidélité ». Ainsi, Charles a été laissé à l’abandon et a eu du mal à puiser dans le bassin décroissant de débutantes qui satisfaisaient aux critères royaux stricts.

Lady Diana Spencer avait 12 ans de moins que Charles et ils ne s’étaient rencontrés qu’une douzaine de fois avant qu’il ne lui demande de l’épouser. Diana était issue de l’une des plus anciennes familles de Grande-Bretagne et, en tant qu’enseignante de maternelle de 19 ans, elle était loin d’être une mondaine dont l’histoire romantique pourrait ébouriffer les plumes royales.

Le prince Charles et la princesse Diana se tiennent l’un à côté de l’autre lors de leur dernier voyage officiel ensemble, à Séoul, en Corée du Sud, le 3 novembre 1992. Fichier Tim Graham/Getty Images

C’était une union qui ne convenait ni à l’un ni à l’autre des partis. « Pressé et paniqué, il s’était précipité dans une décision avant d’être prêt, comprenant peu la fille aux joues roses de 19 ans qui lui lançait des regards obliques séduisants », écrit Smith.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse si lui et Diana étaient amoureux, Charles a répondu: « Quoi que signifie » amoureux « . »

Ils se sont mariés le 29 juillet 1981 dans la cathédrale Saint-Paul de Londres. Mais pendant le mariage, Charles était souvent absent des tournées royales. Diana est devenue de plus en plus isolée, retombant dans la dépression et la boulimie dont elle a révélé plus tard qu’elle l’avait affligée depuis son enfance.

Le mariage de Diana et Charles a échoué de façon publique spectaculaire, avec infidélité mutuelle, séparation et divorce suivis de la mort de Diana en 1997 dans un accident de voiture à Paris. Une perception que les membres de la famille royale étaient antipathiques pendant cette période de deuil national a vu leur niveau d’approbation baisser.

La liaison de Charles avec Camilla était l’une des raisons citées par Diana pour la rupture du mariage du couple royal, déclarant en 1995 : « Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé. »

Après la mort de Diana, Camilla est devenue une figure détestée et a été considérée comme une briseuse de ménage par de nombreux Britanniques qui pleuraient leur bien-aimée Diana. Charles a tenté de repousser cela, en engageant son propre spin doctor, Mark Bolland, dans une tentative apparente de rajeunir son image publique.

Il n’est pas clair si cela a fonctionné, Camilla ne bénéficiant que de 40% de popularité aujourd’hui, selon YouGov. Il y avait des questions de longue date quant à savoir si elle serait un jour autorisée à être l’épouse de Charles, mais celles-ci ont apparemment été mises au repos après qu’elle ait été autorisée à s’asseoir dans la loge royale pendant le jubilé d’or de la reine en 2002. Ils se sont finalement mariés en 2005, après leurs deux conjoints étaient décédés.

Charles et Diana ont eu deux fils: le prince William, désormais héritier du trône, et le prince Harry, qui après une scission acrimonieuse impliquant des allégations de racisme dans la famille royale vit en Californie avec sa femme, Meghan Markle, après s’être retiré de la ligne de front fonctions.

La princesse Diana, le prince William, le prince Harry et le prince Charles assistent aux célébrations du 50e anniversaire de la VJ Day à Londres le 19 août 1995. Antony Jones / Julian Parker / Presse britannique via le fichier Getty Images

Mémos araignée noire

Le nouveau roi ne manque pas de partisans, beaucoup le considérant comme un devin en ce qui concerne sa campagne de plusieurs décennies sur l’environnement. Jardinier passionné, il a été ridiculisé aussi récemment qu’en 2010 après avoir admis avoir parlé à ses plantes.

Lorsqu’il a quitté la Royal Navy en 1976, il a utilisé sa pension de 7 000 livres (environ 8 500 dollars) pour créer le Prince’s Trust, qui vise à « aider les jeunes vulnérables à remettre leur vie sur les rails ». Ce serait la première de plus de deux douzaines d’organisations caritatives fondées par le prince, dont la Prince’s Foundation et la Prince’s School of Traditional Arts.

Vers la fin de la vie de la reine, Charles a assumé davantage de ses fonctions, à la fois en fonction de la fragilité croissante de la reine, mais également perçues par les commentateurs comme un moyen de préparer le public à son règne imminent.

Contrairement à la reine, cependant – qui a navigué 70 ans sur le trône avec peu de controverse – Charles ne s’est pas donné une conduite aussi facile en attendant dans les coulisses.

En 2015, le journal The Guardian a remporté une bataille juridique de cinq ans pour obtenir la publication d’une série de lettres que Charles avait écrites aux ministres du gouvernement britannique pour faire pression sur eux sur une série de questions, allant des causes environnementales obscures aux fausses médecines alternatives. Les « mémos d’araignée noire » – ainsi nommés en raison de son écriture – étaient considérés comme un grand non-non pour la couronne soi-disant apolitique.

Et le mois dernier, la Charity Commission, un régulateur gouvernemental, a examiné les dons que Charles a reçus d’un ancien Premier ministre du Qatar entre 2011 et 2015.

Le Sunday Times a rapporté que le prince avait personnellement accepté trois valises contenant chacune 1 million d’euros en espèces (à peu près la même valeur en dollars) qu’il avait transmises au Prince of Wales’s Charitable Fund. Le président du fonds, Sir Ian Cheshire, a confirmé au journal qu’au moins un des dons avait eu lieu et que tous les processus corrects avaient été suivis.

Le prince Charles a remplacé la reine lors de l’ouverture officielle du Parlement à Londres le 10 mai 2022, où il a parlé depuis son trône. Fichier Dan Kitwood / Getty Images

La Charity Commission a finalement décidé de ne pas prendre d’autres mesures, selon un communiqué du mois dernier sans donner de détails sur l’affaire.

Clarence House n’a pas confirmé les détails des dons en espèces, déclarant seulement dans un communiqué qu’ils « ont été immédiatement transmis à l’un des organismes de bienfaisance du prince qui a exercé la gouvernance appropriée et nous a assuré que tous les processus corrects avaient été suivis ».

Le nouveau record du roi a provoqué un profond malaise parmi les monarchistes britanniques – et un brillant sentiment d’opportunité pour ses «républicains» anti-royalistes.

La reine a régné si longtemps qu’elle en est venue à bien des égards à définir la Grande-Bretagne, un pays autrefois puissant aujourd’hui diminué et à la recherche de sa place dans le monde. Un monde sans elle est difficile à contempler : un monde avec Charles comme roi tout autant.

« Cela va mener à beaucoup de questions existentielles : Qui sommes-nous ? Que défendons-nous? » a déclaré Daisy McAndrew, une commentatrice royale dans une interview réalisée avant la mort de la reine. « Qu’est-ce que la Grande-Bretagne moderne ? Que voulons-nous maintenant ? Voulons-nous Charles? Voulons-nous une monarchie ?

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.