StarzPlay a publié la première photo de la série Nacho

StarzPlay a partagé la première image d’une première qui choquera sûrement le public avec une histoire centrée sur ce qu’on appelle « l’autre industrie cinématographique », qui fait référence à la pornographie et, dans ce cas précis, à l’acteur de ce genre qui est actuellement plus vivant que jamais, dans ce cas, nous parlons du célèbre Nacho Vidal.

Nacho raconte l’histoire dramatique des personnes qui travaillent dans cette industrie lucrative qui, rien qu’en Espagne, génère 500 millions d’euros par an. La série aborde ce thème par l’humour et met en lumière la vie professionnelle de Nachoun acteur qui a su conquérir son public au-delà « tailles bien pondérées » que la nature a su lui accorder pour qu’il puisse les utiliser devant une caméra.

Nacho il a changé les règles du jeu dans les années 1990 lorsqu’il est devenu une superstar internationale. C’est là que commence son histoire, lorsqu’il découvre qu’il est né avec un don qu’il pourrait utiliser pour se débrouiller seul et ainsi générer suffisamment d’impact pour se transcender comme l’une des grandes figures du porno européen venu conquérir le monde entier.

Ce personnage particulier de la scène porno espagnole a joué dans plus de 600 films dans sa vie professionnelle, en plus de réaliser 140 de ces films entre 1997 et 2019. Son histoire vaut vraiment la peine d’être racontée, c’est pourquoi StarzPlay a profité de cette opportunité pour développer une série télévisée centrée sur l’acteur devenu une figure puis une légende dans le monde de la pornographie avec une reconnaissance mondiale.

« Il manque peu pour Nacho » par StarzPlay

abonnés de StarzPlay vous pouvez voir la première image promotionnelle de Nacho où vous pouvez voir l’interprète de cette figure internationale, Martiño Rivas, accompagné de María De Nati. Le spectacle arrivera via la plate-forme en Espagne et en Amérique latine et en Pantaya pour les États-Unis et Porto Rico, le dernier trimestre de cette année 2022.

Outre Rivas et De Nati, le casting de Nacho comprend Andrés Velencoso (Elite), Pepa Charro (Le Ministère du Temps), Edu Soto (Tu Cara me Suena), Miriam Giovanelli (Coronte), Carmen Conesa (Merlí. Sapere Aude ), Montse Guallar (Le Corps), Nancho Novo (L’amour est éternel), Albert Baró (Merlí), Marina Gatell (Lalola), Penélope Guerrero (Sky Rojo), Rubén Jiménez (Perimeter Zero), Juan Carlos Vellido (Pirates des Caribe : On Stranger Tides), Paola Bontempi (Lo que se Avecina) et Nuria Herrero (Mothers, Love and Life).

Nacho Il est produit par Teresa Fernández-Valdés, qui sert également de showrunner, et Ramón Campos. La série compte huit épisodes écrits par Teresa Fernández-Valdés, Gema R. Neira, María José Rustarazo et Flora G. Villanueva et réalisé par David Pinillos, Beatriz Sanchís et Eduardo Casanova.

