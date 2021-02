Que l’été arrive: les barbecues à gaz Weber deviennent également intelligents

Si tout autour de nous devient plus intelligent, pourquoi pas le gril aussi? Le fabricant Weber lancera bientôt toute une gamme de nouveaux modèles dotés du WiFi, du Bluetooth et plus encore.

Weber met sur le marché quatre nouveaux modèles de gril à gaz. Mais ce qui les distingue de la plupart des autres appareils: ils offrent une gamme complète de fonctionnalités intelligentes. En novembre 2019, Weber a montré avec le SmokeFire dans quelle direction le fabricant évolue avec ses modèles de gril à charbon. Maintenant, le gril à gaz Weber devient également intelligent.

Tout ce que vous avez à faire est de retourner le steak vous-même

Bien que les gadgets intelligents Weber Connect aient pu récemment être achetés séparément, ils sont intégrés directement dans les nouveaux modèles. Dès que le grill Weber est associé au smartphone et à l’application Weber Connect installée dessus, il envoie des notifications push, par exemple lorsque la viande a atteint le point de cuisson correct ou lorsqu’il est temps de retourner le steak.

La température peut être lue en temps réel à la fois dans l’application et sur le gril lui-même. Parfait pour les débutants au barbecue: l’application comprend également des instructions étape par étape afin qu’aucune briquette ou steak cru ne se retrouve dans l’assiette. Et pour que la soirée barbecue ne se termine pas prématurément car le gaz est épuisé, le niveau de remplissage peut également être consulté dans l’application.

Modèles Weber dans différentes gammes de prix

Selon le constructeur, les trois modèles de la série Genesis seront disponibles « prochainement » en version smart. Mais les nouvelles fonctionnalités ont leur prix:

Barbecue intelligent Genesis II EX-315 (Noir) pour 999 €

(Noir) pour 999 € Barbecue intelligent Genesis II EX-335 (Noir) pour 1199 €

(Noir) pour 1199 € Gril intelligent Genesis II SX-335 (Acier inoxydable) pour 1299 €

Un modèle de la série Spirit moins chère a également reçu une mise à niveau intelligente:

Barbecue intelligent Spirit SX-315 (Acier inoxydable) pour 799 €

On ne sait pas encore si Weber lancera les modèles dans le monde entier ou ne desservira initialement que le marché américain.