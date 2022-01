Rihanna va être maman pour la première fois avec A€AP Rocky

CÉLÉBRITÉS

Les artistes surpris dans les rues de New York au milieu des fortes chutes de neige se tenant la main.

©Getty imagesRihanna et A€AP Rocky

Rihanna Elle est l’une des reines de la pop qui est à son meilleur sur le plan personnel puisqu’elle attend son premier enfant avec Arrap rocheux, selon Gens. Au cours du week-end, il a observé la chanteuse montrer son ventre dans les rues de New York et la nouvelle a été rendue publique peu de temps après avoir blanchi la relation.

C’est à la mi-mai 2021 que le couple de Rihanna a assuré dans une interview pour GQ Magazine sa relation avec la femme d’affaires également. Cependant, depuis la fin de 2020, il y avait des rumeurs sur la possibilité que le couple se fréquente.

« Si c’est dans mon destin, absolument (…). Je pense qu’il serait un père incroyable, extraordinaire, incroyable en général », commentait le chanteur à l’époque.

Pour sa part, Arrap rocheux Il a souligné que l’interprète de Rihanna était l’amour de sa vie : « C’est ma fille. Tout dans la vie est mieux, bien mieux quand on a trouvé la personne ultime. Elle seule équivaudrait à un million des précédentes. Je pense que quand tu le sais, tu le sais. Elle est définitive », a détaillé pour GQ Magazine.

Comment était l’histoire d’amour ?

L’histoire d’amour du couple a commencé comme une amitié et est devenue sérieuse lorsque Rihanna a mis fin à sa relation avec le milliardaire Hassan Jameeld. Au lieu de cela, A€AP était avec Kendall Jenner et plus tard avec le mannequin brésilien Daiane Sodré.

La première fois qu’il a marché sur le tapis rouge, c’était au gala du Met l’année dernière, malgré le fait que les deux aient toujours fait profil bas. Sur les images, Rihanna peut être vue avec une longue rose, un collier très distinctif de différentes couleurs qui souligne la taille de son ventre de grossesse et une paire de jeans bleus. Tandis qu’A€AP apparaît à côté de lui lorsqu’il l’embrasse sur le front.

Actuellement, l’artiste de ‘Don’t Stop the music’ est à la deuxième place derrière Oprah en tant qu’artiste le plus millionnaire au monde, selon Forbes. Le célèbre magazine économique a mis en avant Rihanna comme l’entrepreneuse beauté la plus performante utilisant ses réseaux sociaux, où elle compte un peu plus de 119 millions de followers, pour booster son business.

