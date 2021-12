Le film sur le crash de l’avion des Andes de Netflix obtient le réalisateur de Jurassic World 2 JA Bayona

L’impossible et Jurassic World : Royaume déchu réalisateur, JA Bayona, a trouvé son prochain projet : un vrai film catastrophe, Société de la neige. Netflix produit le film en espagnol basé sur le livre La Sociedad de la Nieve par l’auteur et journaliste uruguayen Pablo Vierci. Société de la neige racontera l’accident d’avion des Andes en 1972 impliquant le vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne, transportant 45 personnes. L’incident a fait 11 morts et 34 autres bloqués dans les montagnes glaciales des Andes. Les survivants ont dû recourir à des mesures extrêmes, y compris le cannibalisme, pour rester en vie dans des températures inférieures à zéro tout en luttant contre la famine et les avalanches pendant deux mois.

En fin de compte, seuls 16 des 34 premiers survivants s’en sont sortis vivants, et cette tragédie a été connue sous le nom de « Miracle des Andes ». Il y a eu plusieurs livres écrits sur l’événement, dont-Alive : L’histoire des survivants des Andes de Piers Paul Read, a déjà été adapté en un long métrage en 1993, Alive, avec Ethan Hawke et réalisé par Frank Marshall. Dans une déclaration, JA Bayona a révélé qu’il était ravi de livrer une dramatisation complexe mais émotionnelle de cette histoire vraie inspirante.

« C’est lors du processus de documentation de L’Impossible que j’ai découvert la Société des neiges, la fascinante chronique de Pablo Vierci sur la tragédie des Andes. Plus de dix ans plus tard, ma fascination pour le roman reste intacte et je suis heureux de relever le défi qui nous attend : raconter l’un des événements les plus mémorables du 20e siècle, avec toute la complexité que cela implique d’une histoire qui donne tellement de pertinence aux survivants ainsi qu’à ceux qui ne sont jamais revenus de la montagne. L’espagnol, une langue vers laquelle je retourne avec enthousiasme après 14 ans sans filmer dans ma propre langue, et avec une équipe de jeunes acteurs uruguayens et argentins, dont je suis totalement ravi. »

Le cinéaste espagnol revient à ses racines après un passage de dix ans à Hollywood, après avoir fait L’impossible, Jurassic Park: Fallen Kingdom, et Un monstre appelle. Bayona a également réalisé les deux premiers épisodes d’Amazon le Seigneur des Anneaux adaptation. Société de la neige sera le premier film en langue espagnole de Bayona en 14 ans. Il a réalisé pour la dernière fois le film d’horreur 2007, L’orphelinat.

Société de la neige est écrit par Bayona, Bernat Vilaplana, Jaime Marques et Nicolás Casariego, et comprend un grand ensemble d’acteurs. Enzo Vogrincic Roldán, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani et star J. dans le film.

Les productrices Belen Atienza et Sandra Hermida sont tout aussi enthousiastes à l’idée de donner vie à cet événement incroyable. « Après quelques années de travail sur le projet, nous sommes très excités de commencer le tournage de Society of the Snow », a déclaré le duo. « Nous voulons remercier Netflix pour leur soutien déterminé à ce projet, qui sera entièrement tourné en espagnol, et aussi remercier les survivants et les familles de ceux qui ont péri dans la tragédie des Andes, pour leur énorme générosité à partager leur histoire avec nous. »

Société de la neige commencera bientôt la production et tournera sur place en Espagne, en Uruguay et à divers endroits dans les Andes, y compris El Valle de las Lágrimas, où l’accident s’est produit. Société de la neige sortira sur Netflix en 2022.

