Date de sortie du chapitre 328 de My Hero Academia, spoilers et tout ce que vous devez savoir !!

Dans My Hero Academia, le chapitre 328 reprend après l’arrivée de Hero Killer Stain, qui a une vendetta contre All Might. Le chapitre 328 de My Hero Academia s’ouvre avec Izuku Midoriya prenant une douche pour la première fois depuis longtemps, alors que les héros l’emmènent dans la salle de bain pour lui donner un bain. Hero Killer Stain fait une apparition surprise dans My Hero Academia, car il a été choqué d’apprendre qu’il parlait à All Might.

Chapitre 328 prédictions et parallèles avec le chapitre 8 dans My Hero Academia. Ce que je prédis arrivera entre eux. Il est temps de publier un article à ce sujet, maintenant que les officieux du 327 sont publiés. Voici ce que je pense qui va se passer et quels parallèles verront dans #MHA328 Allons s’en approprier. #MHASpoilers pic.twitter.com/eomn8EFuZ3 – Boueux (@Muddy120) 24 septembre 2021

Tout en le nettoyant, Izuku et les Pro Heroes du dernier chapitre My Hero Academia adorent jouer avec de l’eau. Ils pensent vraiment qu’un bain relaxant peut atténuer un large éventail de problèmes. Pendant que les gars se baignent, Bakugou fait des blagues et les fait rire.

Eijiro a abordé le sujet des directives de baignade. Izuku s’est excusé, donc Bakugou devrait aussi s’efforcer d’être un homme. C’est ce que Fumikage et son équipe lui ont demandé. Bakugou est taquiné par les gars. Son objectif, dit-il à Izuku, est d’être le meilleur, ce qui fait de tous les autres gars ses concurrents.

Bakugou a lancé un défi à Izuku, affirmant que Deku-Izuku était son adversaire le plus dangereux. Izuku dit que c’est OK de défier Izuku et l’appelle Kacchan. Cependant, il n’a aucune notion de défi puisqu’on ne s’attendait pas à ce qu’il se développe ou réussisse bien.

#RUPTURE: My Hero Academia Saison 6 Officiellement Annoncé 💥 Continuez à lire : https://t.co/chCRe4mWfN pic.twitter.com/jJ6XPlih5U – Mon université de héros (@MHAOfficial) 25 septembre 2021

Il ressort des commentaires des garçons qu’ils pensent pouvoir vaincre Bokugou. « Repos » est le nom du chapitre. Izuku est perplexe quant à l’endroit où se trouve Uraraka Ochaco et en déduit qu’elle s’assoupit. Quand il voit à quel point ils sont fatigués, il suppose que les filles s’assoupissent. Izuku a présenté ses sincères excuses à tout le monde et leur a exprimé sa gratitude.

One For All m’est venu à l’esprit quand Mina l’a entendu. Cette lettre, ils la rappellent à Izuku. Ils l’ont lu. Ils savent qu’il ne sera pas simple pour Izuku de passer d’un Quirkless à une puissance de premier plan.

Date de sortie du chapitre 328 de My Hero Academia

Le chapitre 328 de My Hero Academia sera publié le 3 octobre 2021. Même si Shoto échoue, Midoriya ne se souciera plus jamais de lui. Pendant qu’Izuku dort profondément, les élèves s’amusent à se courir après et à s’amuser ensemble. Pour marquer le coup pendant le festival, les jeunes femmes ont décidé d’afficher ce qu’elles avaient accompli. Intel de All Might a révélé que Hero Killer travaille avec les héros puisqu’il vient de Stain, selon Endeavor.

Il s’agit du chapitre 328 de MHA. Pour en savoir plus, restez à l’écoute de 45Secondes.fr.