Quand la saison 2 d’Outlast est-elle diffusée ? Y aura-t-il une autre saison de Team Survival ?

Avec une saison et 8 épisodes, la téléréalité Team Survival a déjà ravi le public et on vous dit s’il y aura une deuxième saison.

©IMDBOutlast : 16 personnes s’affrontent pour gagner 1 million de dollars

fraichement publié Survivre à et les gens veulent déjà savoir s’il y aura une deuxième saison Survie en équipecomme l’émission de télé-réalité Netflix en espagnol a été nommée.

La compétition rassemble 16 personnes, qui doivent survivre à la nature impitoyable de l’Alaska, avec la promesse que le gagnant recevra 1 million de dollarsCependant, pour gagner, vous devrez faire partie d’une équipe.

+ Est-ce que Outlast aura une saison 2 et quand sortira-t-elle ?

Survivre à Il a été créé le 10 mars.Pour ce que Je ne sais toujours pas s’il y aura une deuxième saison. Netflix doit évaluer s’il faut annuler ou renouveler la sérieen fonction du nombre de personnes qui le voient.

Cependant, la formule est un pari que les gens peuvent aimer, sans scénario et en voyant les « trahisons » des concurrents pour survivre, créer facilement des héros et des méchants dont le public peut tomber amoureux.

Actuellement La première saison compte huit épisodes. allant de 30 à 50 minutes : Incendie. Eau. Bengale; Faim; Un homme à la mer; À la recherche du voleur ; Brûlez tout; Attirez l’Ennemi ; Mesures désespérées; et Avec le dernier souffle.

