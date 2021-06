WitcherCon Sneak Peek taquine les surprises de la saison 2 de The Witcher

Fans de Le sorceleur ne voudra pas manquer la WitcherCon quand elle aura lieu le mois prochain. Une célébration à la fois de la série de jeux vidéo et de l’émission Netflix, le Sorceleur La convention thématique comprendra de grandes nouvelles pour les deux incarnations de la franchise. L’événement est une collaboration entre les développeurs de jeux vidéo CD PROJEKT RED et Netflix, et dans une nouvelle vidéo publiée sur Twitter, il a été révélé que la célébration comprendra certainement des révélations exclusives et d’autres surprises.

Apporter la magie de notre monde au vôtre ⚔️ Rejoignez-nous en partenariat avec @CDPROJEKTRED & @witchergame le 9 juillet pour la toute première #WitcherCon! Nous aurons des nouvelles, des révélations exclusives et quelques surprises, bien sûr. Détails sur https://t.co/zQ2dBGS0k4 ✨ pic.twitter.com/YwtS5hmU2q – Le sorceleur (@witchernetflix) 25 juin 2021

« Apportez la magie de notre monde au vôtre », lit-on dans le tweet. « Rejoignez-nous en partenariat avec @CDPROJEKTRED & @witchergame le 9 juillet pour la toute première #WitcherCon ! Nous aurons des nouvelles, des révélations exclusives et quelques surprises, bien sûr. »

Il semble plus probable qu’improbable que de nouvelles images de la série Netflix seront dévoilées à la WitcherCon. La deuxième saison a complètement terminé le tournage et Netflix a déjà publié de nouvelles images. Un teaser a mis en évidence Ciri avec Freya Allen dans le rôle, tandis qu’un autre a présenté le retour d’Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. Les deux teasers étaient très brefs, donc l’espoir de nombreux fans est que nous aurons un teaser plus long en juillet, sinon une bande-annonce complète.

Une célébration virtuelle disponible pour les fans du monde entier, la WitcherCon sera diffusée sur les chaînes YouTube et Twitch pour CJ PROJEKT RED et Netflix. Il présentera des plongées approfondies dans la création des jeux et de la série d’action en direct, ainsi que dans le prochain film d’animation en cours de développement. Il y aura également des panneaux interactifs mettant en lumière les personnes qui ont apporté Le sorceleur à la vie dans les jeux vidéo et pour Netflix. L’événement taquine « jamais vu » révèle de partout Le sorceleur la franchise.

Malheureusement pour les fans de jeux vidéo, il a déjà été révélé qu’un nouveau Sorceleur le jeu va ne pas être révélé à la WitcherCon. On dit toujours qu’il y a « beaucoup de raisons de se connecter », il semblerait donc qu’il y ait d’autres surprises en réserve pour les fans du côté des jeux de la franchise. Un calendrier complet sera bientôt dévoilé, ce qui aidera les gens à mieux comprendre à quoi s’attendre de l’événement mondial de streaming avant sa diffusion le mois prochain.

Le sorceleur a été un énorme succès pour Netflix lors de sa première fin 2019. Il est rapidement devenu l’un des programmes les plus populaires de la plate-forme, incitant Netflix à commander une deuxième saison. Le tournage des nouveaux épisodes a pris plus d’un an en raison de la pandémie et des multiples retards, mais la bonne nouvelle est que la nouvelle saison est officiellement dans la boîte. Il est prévu chez Netflix de sortir la saison 2 plus tard cette année, donc bien qu’il n’y ait peut-être pas de nouveaux jeux vidéo en développement, les nouvelles sur l’émission Netflix sont une raison plus que suffisante pour consulter WitcherCon.

WitcherCon devrait se dérouler le 9 juillet. Une date de sortie n’a pas encore été officiellement fixée, mais les fans peuvent également s’attendre à la saison 2 de Le sorceleur lorsque l’émission reviendra sur Netflix fin 2021. Pour en savoir plus sur l’événement, vous pouvez visiter le site officiel de WitcherCon.

Sujets : The Witcher, The Witcher : Le cauchemar du loup