Quand est-ce que  »How I Met Your Father » est sorti en Amérique Latine ?

Après des mois d’attente et avec une grande attente de la part des fans, le mardi 18 janvier dernier, il a été créé »Comment j’ai rencontré ton père », le spin-off de la série à succès qui nous racontait l’histoire d’amour de comment ted mosby a rencontré l’amour de sa vie et la mère de ses enfants en « Comment j’ai rencontré votre mère ». Maintenant avec Hillary Duff en tant que protagoniste, ce nouvel épisode prévoit de nous raconter une perspective des relations amoureuses du point de vue féminin. Cependant, actuellement, la série n’est disponible qu’aux États-Unis, mais il semble que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour la voir, car Star Plus Amérique latine a annoncé le jour où la série sera sur sa plateforme de streaming.

Mercredi prochain, le 9 mars, le public pourra apprécier l’histoire de sophie joué par Duff, une jeune femme passionnée de photographie qui ne renonce pas à trouver le véritable amour malgré l’adversité, vivant avec sa meilleure amie Valentin à New York. Dans un futur proche, Sophie raconte à ses enfants comment elle a rencontré son père, qui se déroule en 2021, où nous apprécierons les aventures et les anecdotes de son groupe d’amis, découvrant qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l »ère des applications de rencontres La série présente également des performances de Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Chris Lowell et Kim Cattrall.







»How I Met Your Mother », une vieille série humoristique qui a donné naissance à son spin-off, a duré 9 saisons et 208 épisodes, étant un succès retentissant et cimentant la carrière d’acteurs tels que Jason Segel ou de cobbie smulders. Or la nouvelle version féminine de la série compte pour le moment une saison de 8 épisodes, et bien qu’elle n’ait pas réussi à charmer la majorité du public, il faudra patienter pour pouvoir la voir le 9 mars en territoire latin.

Écrit par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, « How I Met Your Father » est produit par Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman et Adam Londy et est produit par 20èmeTélévision.