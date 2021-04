Spiderman: aucun retour à la maison ajoute un nouveau Captain America

Après la fin fatidique de The Avengers dans Avengers: fin de partie, la phase quatre de Marvel a commencé et avec elle les multivers ont été activés. Et, parmi tous les films et séries qui font partie de cette nouvelle étape, il y a Spiderman: pas de retour à la maison avec Tom Holland en tant que protagoniste.

Le 17 décembre, le troisième film de Spider-Man au sein de l’UCM sortira dans toutes les salles, qui a terminé ses enregistrements contre toute attente. Ils ont commencé le tournage en octobre 2020, alors que la deuxième vague de la pandémie battait son plein.

Photo postée par Tom Holland pendant le tournage.



Cependant, malgré les difficultés, les studios Marvel ont pu terminer leur travail. À tel point que maintenant, à seulement huit mois de la première, les détails du film des coulisses de Tom Holland.

En fait, il y a quelques jours, nous avons confirmé que Harry Holland, le frère cadet de Tom, avait une place spéciale dans Spiderman: pas de retour à la maison. Mais récemment, quelque chose d’inattendu est devenu connu: comme dans Le faucon et le soldat de l’hiver, il y aura un nouveau Captain America.

Le nouveau film Marvel se déroule longtemps après la disparition de The Avengers depuis que la douleur de Peter Parker lors de la bataille finale a été capturée en Spiderman: loin de chez soi (2019). A cette occasion, les conséquences de Mysterio ayant révélé l’identité du plus jeune super-héros seront montrées.

Cependant, dans une image divulguée sur Twitter, où l’ensemble d’enregistrement de Spiderman: pas de retour à la maison, la légendaire Statue de la Liberté est exposée portant le bouclier de Steve Rogers au lieu de sa célèbre torche. L’annonce lit également le hashtag #NYLibertyAvenger, mais on ne sait toujours pas s’il s’agit d’une mention de John Walker, qui se fait passer pour Captain America dans Le faucon et le soldat de l’hiver ou si une nouvelle sentinelle de la liberté arrivera.

Avec cela, une autre spéculation est ajoutée au long métrage mettant en vedette Tom Holland. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est la dernière fois que le Britannique de 24 ans portera du rouge et, pour lui donner la touche finale, Le Dr Strange fera une apparition spéciale.