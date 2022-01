Spider-Man un haricot : pour Tom Holland, les scènes d’action les plus difficiles étaient dans Uncharted

images sony

Tom Holland a ébloui avec ses scènes d’action dans Spider-Man, mais maintenant l’acteur a avoué que son travail le plus difficile n’était pas avec Marvel, mais dans Inexploré. Découvrez quelle scène lui a coûté le plus cher à jouer et pourquoi.

©Photos SonyTom Holland dans le rôle de Nathan Drake.

Au cours des dernières années Tom Holland Il a montré qu’il avait tout pour devenir l’un des meilleurs acteurs d’action de sa génération. Sa participation à la dernière trilogie de Spider-Man, dans laquelle il a joué, l’a amené à se tester avec des scènes à risque. Lors du tournage des trois films et de ceux des Avengers dans lesquels il faisait partie, il a dû effectuer différentes cascades et différents moments qui ont montré son talent d’acteur.

A tel point que malgré le succès de Spider-Man, Tom Holland Il a réussi à captiver non seulement les fans, mais aussi différents producteurs qui l’ont sollicité pour faire partie de leurs créations. Mais, en plus, Sony Pictures voulait continuer à compter sur la présence de l’acteur et ils l’ont choisi comme protagoniste de Inexploréle nouveau film qui sortira le 17 février dans toutes les salles et dans lequel il incarnera Nathan Drake.

Oui ok Inexploré Ce n’est pas un pur film d’action, mais il comprend également de la comédie et du drame, la vérité est qu’il a sa part d’adrénaline. Et, qui plus est, Holland lui-même l’a vécu en le filmant et en y travaillant. Eh bien, comme il l’a lui-même avoué, jusqu’à présent dans sa carrière, ce film a été l’endroit où il a réalisé les scènes les plus difficiles et, en même temps, les plus excitantes.

« Dans Uncharted, j’ai enregistré les séquences d’action les plus difficiles que j’ai jamais faites», a-t-il commencé par expliquer dans une vidéo des coulisses diffusée par Sony. Puis il a ajouté : « il nous a fallu cinq semaines pour enregistrer la scène où nous volons à l’arrière de l’avion sur certaines boîtes, presque tous les jours”. De plus, comme si cela ne suffisait pas, l’interprète a également avoué que pour filmer ce moment, il était à 100 pieds dans les airs attaché à une boîte qui tournait.

D’un autre côté, Holland a poursuivi en déclarant que faire l’enregistrement de ce moment était quelque chose de complètement nouveau et terrifiant pour lui. « C’était vraiment effrayant, mais je pense que ce niveau d’horreur rend la scène plus authentique. C’est la scène la plus dure que j’ai jamais faite« , Il a dit Tom Holland. Mais voilà, le travail est fait et il lui faudra patienter jusqu’au 17 février prochain pour voir comment ses fans l’accueilleront en salles.

