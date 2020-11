Stargate populaire: la série SG-1 bientôt sur Netflix – mais jusqu’à présent uniquement aux États-Unis

Netflix annonce la série populaire et de longue date à partir du 1er décembre Porte des étoiles: SG-1 avec Richard Dean Anderson dans la vaste gamme du service de streaming. Tous sont montrés 214 épisodes des 10 saisonsqui ont été produits entre 1997 et 2007. Les séries dérivées «Stargate Atlantis» et «Stargate Universe» ainsi que la série Web précédente Origines de Stargate ne font pas encore partie de l’accord.

Cependant, la bonne nouvelle a un énorme hic, en particulier pour les fans allemands: la série n’est actuellement disponible que pour les clients américains de Netflix.

J’ai juste le Titre de décembre de Netflix publié pour l’Allemagne et la série de science-fiction n’en fait malheureusement pas partie. En effet, les droits sur la série sont actuellement toujours détenus par les chaînes de télévision Syfy et RTL Nitro, qui diffusent actuellement la série.

Il reste à voir si Stargate: SG-1 sera publié sur Netflix à un moment donné dans le futur. Actuellement, toute la série est toujours facturable Vidéo Amazon Prime récupérable.

Y aura-t-il une nouvelle série ou un nouveau jeu Stargate?

Le succès de “Stargate” a commencé avec un film du même nom du réalisateur Roland Emmerich en 1994 avec Kurt Russell et James Spader dans les rôles principaux, qui a célébré sa percée à Hollywood deux ans plus tard avec “Independence Day”.

La série télévisée a commencé trois ans plus tard avec Richard Dean Anderson dans le rôle de Jack O’Neill, chef de l’équipe Stargate SG-1 et plus tard commandants du SGC, qui voyagent dans des mondes extérieurs à notre système solaire avec l’aide du mystérieux Stargate comme portail. . Cela a été suivi par d’autres films, séries télévisées ainsi que des livres, des bandes dessinées et divers jeux vidéo de la franchise populaire.

Le créateur de la série Brad Wright et le producteur Dean Devlin planifient une nouvelle édition de la série avec le réalisateur Roland Emmerich depuis un certain temps, mais jusqu’à présent, la production n’a jamais dépassé la phase de planification.

La situation est similaire dans le domaine des jeux vidéo: depuis un certain temps, les fans espéraient une suite de la série populaire, après «Stargate Worlds», «Stargate Resistance», «Stargate Command» et plus récemment «Stargate Unleashed». Cependant, rien de nouveau n’est apparu ici non plus depuis des années.

