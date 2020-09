Q2 mis à jour. Qu’est-ce qui apporte le plus petit SUV d’Audi?

C’est en 2016 que nous avons fait la connaissance du plus petit SUV d’Ingoldstadt. Quatre ans plus tard, le succès Audi Q2 a été actualisé et mis à jour.

À l’extérieur …

… Les principales différences sont concentrées dans les nouveaux pare-chocs, d’un design plus expressif, en particulier dans ses parties inférieures, dans lesquelles les designers Audi ont donné le même motif graphique polygonal qui caractérise le profil du modèle.

À l’avant, les phares à LED (de série, Matrix LED en option) sont également redessinés, avec une calandre octogonale légèrement inférieure, ou un cadre unique en langue Audi, avec l’insertion de trois ouvertures horizontales étroites en haut – uniquement dans les versions Advanced et S Ligne -, qui rappelle l’Audi Sport quattro d’origine.

Les nouveaux pare-chocs ont fait croître l’Audi Q2 de 20 mm – de 4,19 m à 4,21 m -, mais les dimensions restantes restent identiques, tout comme la garde au sol (presque 15 cm).

Il existe également cinq nouvelles couleurs – Apple Green, Manhattan Grey, Navarra Blue, Arrow Grey et Turbo Blue -, qui sont associées au montant C variable (la «lame») qui peut être noir, gris ou argent selon la gamme d’équipement. Il en va de même pour la partie inférieure du corps qui peut être noire (basique), Manhattan Grey (avancée) et de la couleur du corps (ligne S).

À l’intérieur…

… Le Q2 ​​mis à jour se distingue par la présence de bouches d’aération redessinées (toujours circulaires), ainsi que par les nouvelles poignées de la boîte de vitesses manuelle et automatique (DSG). Vous avez le choix entre deux intérieurs – Basic et S Line – chacun avec quatre packages associés (revêtements et couleurs).

Les options très disponibles ont également été regroupées par zones (climatisation, confort, infodivertissement, intérieur, assistants) et sont désormais disponibles sous forme de packs d’équipements. Une stratégie qu’Audi commencera à appliquer à tous ses futurs modèles.

Si nous choisissons le système MMI navigation plus (8,3 ″), nous avons non seulement accès au cockpit virtuel Audi (12,3 ″) mais, pour la première fois, nous avons désormais accès aux services connectés d’Audi sur ce modèle.

Sous…

… Le capot aura cinq moteurs disponibles, trois TFSI (essence) et deux TDI (Diesel). Audi n’a détaillé que le 1.5 TFSI de 150 ch et 250 Nm, qui sera disponible à la fois avec la boîte manuelle à six rapports et le double embrayage DSG à sept rapports.

Les moteurs restants seront annoncés plus tard, mais il faut s’attendre, comme nous l’avons vu lors des derniers lancements du groupe Volkswagen, que le 1.6 TDI reste en route. Comme maintenant, la transmission à quatre roues sera disponible sur certains moteurs. Audi dit qu’il s’agit d’une nouvelle génération du système, plus efficace et plus léger d’environ 1 kg.

Assistants

Les nombreux assistants à la conduite en option sont également divisés en thèmes: Conduite, Sécurité et Stationnement.

Dans le package Drive, nous avons le régulateur de vitesse adaptatif (en combinaison avec MMI plus, cockpit virtuel et DSG). La sécurité comprend plusieurs assistants qui nous alertent sur le danger de collision (assistance au trafic transversal latéral et arrière), ainsi que les systèmes de pré-détection d’Audi. Enfin, dans le parc, nous avons l’assistant de stationnement qui comprend une caméra arrière et peut inclure le stationnement automatique.

Quand arrive?

L’Audi Q2 mise à jour devrait arriver sur le marché en novembre prochain.

Les images qui illustrent cet article proviennent d’une série spéciale appelée Genuine Edition, limitée à 400 exemplaires. Il n’est disponible qu’en version 35 TFSI (1,5 TFSI et 150 ch), mais permet de choisir entre la boîte manuelle ou DSG. Il est basé sur la ligne S et est livré avec plusieurs packs d’équipements.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂