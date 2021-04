Qui est Simon Dorante-Day, l’enfant de l’amour présumé du prince Charles et de Camilla?

Qui est l’enfant d’amour secret présumé du prince Charles et de Camilla Parker-Bowles? En ont-ils vraiment un? Le drame ne s’arrête jamais lorsque vous êtes royal!

En février 2019, il y a eu des moments tendus au palais de Kensington lorsqu’un homme s’est manifesté en affirmant qu’il était l’enfant d’amour secret du prince Charles et de sa deuxième épouse, Camilla Parker Bowles.

Apparemment, il prétend avoir des photos prouvant qu’il est leur enfant amoureux, et qu’il a donc droit à sa place sur le trône royal.

Qui est Simon Dorante-Day, et est-il vraiment l’enfant d’amour secret du prince Charles et de Camilla, duchesse de Cornouailles?

Dorante-Day affirme qu’il a été conçu pendant l’affaire salace de Charles et Parker-Bowles alors que Charles était toujours marié à la princesse Diana.

Il prétend qu’il a été mis en adoption avant que quiconque puisse découvrir qu’il existait.

« Nous pensons que Diana était au courant de mon existence et qu’elle avait assemblé les pièces », a-t-il déclaré. «À l’époque, il y avait toutes sortes de rumeurs sur la famille royale, et mon existence en faisait partie. Je pense que Diana était à un moment où elle découvrait des réponses sur sa vie, comment elle avait été lésée, et elle allait le rendre public. «

Il n’y a qu’un seul problème avec la réclamation de Dorante-Day …

Il est né le 5 avril 1966. Cela fait de lui 52 ans.

La princesse Diana avait sept ans en 1966 et n’était pas encore mariée au prince Charles, elle aurait donc eu beaucoup de mal à saisir cette information comme il le dit.

De plus, le prince Charles et Bowles étaient tous les deux célibataires en 1966. Alors, que se passe-t-il vraiment ici?

Dorante-Day prétend qu’il ressemble au fils de Camilla Parker Bowles.

Dorante-Day, qui prétend que son certificat de naissance original répertorie de faux noms pour ses parents biologiques, articule son histoire sur le fait que les photos de lui à l’adolescence ressemblent à Tom Parker Bowles, le fils de la duchesse de Cornouailles avec son premier mari.

Dorante-Day est né en Angleterre et adopté par Karen et David Day.

Ses grands-parents adoptifs travaillaient pour la reine Elizabeth à l’époque, et il allègue que ce sont eux qui lui ont dit la «vérité» sur sa naissance.

Simon affirme: «J’étais très proche de ma grand-mère et elle m’a dit à plusieurs reprises que j’étais l’enfant de Camilla et Charles. Elle ne s’est pas contentée d’y faire allusion, elle me l’a dit carrément.

Il y a cependant de sérieux trous dans son histoire.

Dorante-Day aurait été adopté à 18 mois après être né près de Portsmouth.

Camilla aurait eu 17 ans quand il a été conçu. Le prince Charles aurait eu 18 ans. Il est né en 1966, mais Charles et Camilla Shand ne se sont rencontrés qu’en 1970.

Dorante-Day affirme qu’il sait qu’ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants.

Dorante-Day en fait la demande depuis quelques années maintenant, en vain.

Dorante-Day vit en Australie et a neuf enfants.

Il prétend être le fils aîné du prince Charles depuis plusieurs années maintenant, affirmant qu’il pensait que la vérité sur sa naissance aurait été révélée sans la mort tragique de Diana en 1997.

Il a une page Facebook publique où il expose sa prétention au trône.

Là, il a dit: « Quelqu’un avait dit que la structure osseuse de mon visage était la même que celle de Son Maj » et « Les cheveux de style Camilla ne manquent pas. »

Alors qu’un autre de ses amis Facebook a commenté une vieille photo de Simon, « William vous ressemblait un peu à cet âge. »

Ses amis semblent soutenir sa demande.

Dorante-Day se fait appeler Prince Simon sur les réseaux sociaux. Il aimerait qu’un test ADN prouve qu’il est le fils perdu depuis longtemps du prince Charles et de Bowles.

Un de ses amis a commenté sur les réseaux sociaux: « Simon, il ne fait aucun doute que vous êtes de sang royal. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement sortir et l’admettre. » Un autre a dit: « Vous ressemblez beaucoup au frère de Camilla. Je vous souhaite tout le meilleur avec votre cas. »

Certaines personnes sensées, cependant, n’ont pas tardé à remettre en question les affirmations douteuses, avec un commentaire: « Deux personnes aux yeux bleus ne peuvent pas produire une personne aux yeux bruns. Comment cela s’explique-t-il dans votre cas, Simon? »

Il a répondu: « Cela a été expliqué publiquement Sue, c’est déjà là-bas – c’est pourquoi ils ont dû trafiquer mes yeux – exactement le point! »

Le prince Charles et Bowles n’ont pas répondu à ses affirmations.

Le prince Charles et Bowles n’ont pas pris la peine de s’abaisser pour commenter les allégations.

Charles a deux fils – le prince William âgé de 37 ans et le prince Harry âgé de 35 ans – issus de son mariage avec feu la princesse Diana.

Camilla a deux enfants – Laura, 42 ans et Tom, 45 ans – issus de son mariage avec Andrew Parker Bowles.

Amy Lamare est une écrivaine indépendante basée à Los Angeles qui couvre le divertissement, la culture pop, la beauté, la mode, le fitness, la technologie et l’intersection de la technologie, des affaires et de la philanthropie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram et Facebook.