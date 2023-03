Monster of the Sea : où voir et de quoi parle le film nominé aux Oscars 2023

in

PRIX DES OSCARS 2023

Sea Beast ou The Sea Monster participe à la 95e édition des Oscars. Pourrait-il gagner pour le meilleur long métrage d’animation?

©NetflixMonster of the Sea sera en compétition pour le meilleur film d’animation aux Oscars 2023.

C’est une question d’heures ! Ce dimanche 12 marsla académie hollywoodienne livrera enfin le Oscars 2023. Pour les cinéphiles, c’est une cérémonie qui réunit émotions, attentes et prévisions. Et l’une des catégories préférées de tous est celle de Meilleur film d’animation. Où peut le film nominé intitulé monstre marin?

Il ne fait aucun doute que c’est l’un des prix les plus attendus. C’est que, généralement, on envisage habituellement des productions destinées à toute la famille. Dans celle-ci 95e édition des Oscarsles candidats comprennent également Pinocchio de Guillermo del Toro, Marcel le coquillage chaussé, Le Chat botté : la dernière volonté et devenir rouge.

+ De quoi parle Monster of the Sea

A l’origine, ce film qui pourrait surprendre aux Oscars 2023 s’intitule Bête de la mer. C’est pourquoi, dans certains pays, la traduction est connue sous le nom de le monstre marin. De quoi parle ce film pour adultes et enfants ? L’histoire se déroule à l’époque où des bêtes terrifiantes parcouraient les mers et où les chasseurs de monstres étaient considérés comme de véritables héros.

Jacob Holland s’avère être le chasseur le plus distingué. Cependant, cela pourrait changer lorsque Maisie Brumble, une jeune clandestine, se faufile à bord du navire de Holland et qu’il doit la considérer comme une alliée. Son voyage épique à travers des mers jusque-là inconnues pourrait entrer dans l’histoire. Et il pourrait en être de même pour le film s’il remportait une statuette à la 95e édition des Oscars.

+ Où regarder Sea Monster en streaming

monstre marin peut être apprécié en streaming en ligne sur Netflix. Le film d’animation, qui dure 1 heure et 55 minutesest présenté par chris williamscinéaste et animateur oscarisé à l’origine de projets à succès tels que Vaiana, Boulon et Grand Héros 6.

