PS5: Le support VRR est assuré par une mise à jour, mais pourquoi en ai-je besoin?

le PS5 a été publié le 19 novembre 2020 sans support VRR. Mais ne vous inquiétez pas, Sony a officiellement annoncé que le support VRR allait arriver. Un nouveau Mise à jour du firmware suivra dans le futur qui débloquera cette fonctionnalité.

Prise en charge du VRR avec mise à jour du firmware

Vous avez probablement déjà remarqué qu’il n’existe actuellement aucun moyen d’obtenir un Résolution de 8K afficher. De même, il n’y a pas de support de VRR, c’est-à-dire un Taux de rafraîchissement variable. Le matériel n’apporte-t-il pas vraiment cela?

La PS5 prend-elle en charge VRR? Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune information officielle sur le moment où les deux seront possibles. Mais puisque Sony est maintenant le FAQ de la PS5 a mis à jour, il y a une certitude correspondante.

Dans les deux cas, la fonctionnalité est dite compatible avec un Mise à jour logicielle sera soumis plus tard. Quand et avec quelle mise à jour cela se produira n’est pas encore clair. Le blog PlayStation dit:

«Le matériel PS5 prend en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) sur HDMI 2.1. Avec une future mise à jour du logiciel système, les propriétaires de PS5 pourront utiliser la fonctionnalité VRR des téléviseurs compatibles lorsqu’ils joueront à des jeux prenant en charge VRR. «

dans le Résolution 8K cela semble très similaire. Il dit que la PS5 devrait être compatible avec les téléviseurs 8K au lancement, mais il y aurait une «mise à jour du logiciel système à l’avenir» afin qu’elle puisse produire une résolution allant jusqu’à 8K «lorsque le contenu est disponible et le logiciel les prend en charge ».

VRR et déchirure expliqués

Pourquoi ai-je besoin de VRR? Alors qu’avec une résolution 8K, il va de soi que la densité de pixels est augmentée et que l’image est encore plus nette sur les téléviseurs plus grands, vous vous demandez peut-être en quoi consiste le VRR?

En gros, c’est facile à expliquer. VRR traite le problème désormais répandu appelé Déchirure sur le col.

Que fait le déchirement? Habituellement, un écran n’a un taux de rafraîchissement fixe – par exemple 60 ou 144 Hertz. Si cela reste le même, il y a un problème occasionnel avec les jeux vidéo. Une image ne peut être affichée qu’à un certain moment et distribuée sur l’écran. Une nouvelle image est alors calculée et l’image suivante est alors affichée. Mais parfois, il arrive qu’une image n’ait pas encore été calculée jusqu’à la fin, alors qu’il serait déjà temps d’afficher l’image suivante sur le moniteur. Ensuite, l’ancienne image reste visible plus longtemps.

le conséquence est un mélange extrêmement inesthétique d’une ancienne et d’une nouvelle image. L’image actuelle est donc quelque peu déformée.

Comment VRR aide-t-il à se déchirer? Vous devez donc absolument utiliser des téléviseurs avec VRR car le taux de rafraîchissement variable des téléviseurs prenant en charge VRR élimine cette déchirure. Parce que le taux de rafraîchissement est variable, un clean, maintenir une fréquence d’images constante volonté. Donc, si les fréquences d’images sont différentes pour le moment, l’affichage semble toujours plus lisse car le VRR maintient l’image globale cohérente.

