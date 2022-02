Space Force Season 2 obtient un score parfait de 100% chez Rotten Tomatoes

Force spatiale a bien frappé avec sa deuxième saison après avoir connu un début difficile. Réunir Steve Carell avec Le bureau showrunner Greg Daniels, la série suit la sixième branche des forces armées américaines connue sous le nom de Space Force. Il a été créé en 2020 et a rencontré des critiques moins que stellaires, mais Netflix s’est engagé dans la série en commandant une deuxième saison. Heureusement, cela s’est avéré beaucoup plus bien accueilli.

Chez Rotten Tomatoes, la saison 2 est actuellement classée à un score parfait de 100% frais sur le tomatomètre. Comparé au score dérisoire de 39% de la saison 1, cela montre une amélioration considérable de la série. Ce n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé lorsque Carell et Daniels ont lancé la version américaine de Le bureau, qui a eu du mal à trouver son chemin avec sa première saison pour devenir l’une des émissions de comédie les plus populaires de tous les temps. C’était peut-être suffisant pour convaincre Netflix de donner Force spatiale un autre coup.

« Cette fois, j’ai ri avec chaque épisode … amusant, divertissant, avec une variété de moments absurdes, profitant de son casting pour tirer le maximum de chaque scène », note Jorge Rivera Rubio de QiiBO.

Shah Shahid de Comic Years ajoute: « Avec des personnages intéressants et des relations dynamiques, la saison 2 fonctionne beaucoup mieux que la première. Donc, pour les fans de Carrell et de ses autres comédies, c’est définitivement un incontournable. »

« Force spatiale la saison 2 est exactement ce qu’elle doit être cette fois-ci, ce qui équivaut à une comédie de travail à couper le souffle et à rire aux éclats « , déclare Adam Barnhardt de ComicBook.com. » Carell brille exceptionnellement cette saison, tout comme le reste de l’ensemble. »





Space Force a apporté quelques modifications pour la saison 2





Dans une précédente interview avec Collider, le co-créateur de la série, Greg Daniels, a déclaré que le problème avec la saison 1 aurait pu être qu’ils essayaient de rendre la série trop « cinématographique ». Quelques changements ont été apportés à la deuxième saison dans le but de rendre la série beaucoup plus divertissante. Compte tenu de la réponse positive des critiques professionnels, il semblerait que cette stratégie se soit avérée fructueuse.

« La chose pour laquelle Steve est si brillant et à laquelle il était habitué depuis Le bureau est la capacité d’improviser avec les autres acteurs », a déclaré Daniels. « Après, nous avons regardé avec quoi nous devions travailler, et nous nous sommes dit: » Eh bien, le casting est incroyable. Le casting que nous avons réuni pour Force spatialec’est dommage de leur faire tirer sur un seul côté, puis d’attendre et de rallumer », au lieu d’avoir un modèle de prise de vue plus flexible où ils peuvent jouer les uns avec les autres et s’amuser avec et improviser.

Il a ajouté: « L’autre grand changement créatif que nous avons fait est que nous avons fait venir le gars qui a dirigé le pilote de Le bureau et beaucoup de nos plus grands épisodes, ce gars Ken Kwapis, et il est tellement soucieux de protéger l’énergie de la performance sur le plateau pour le casting afin qu’ils puissent se détendre et ne pas s’inquiéter des mécanismes de tournage. Il est aussi super doué pour tourner la comédie, ce qui est quelque peu différent du genre de choses comme Kubrick-y que nous allions pour la saison 1, n’est-ce pas? Nous avons vu ce qui fonctionnait et nous avons essayé de le réparer.

Force spatiale la saison 2 est maintenant diffusée sur Netflix.





