Venom: Let There Be Carnage Lien vers Spider-Man a peut-être été divulgué par des costumes d’Halloween

Une paire de costumes d’Halloween sous licence officielle vient peut-être de révéler notre premier aperçu de Venom et Carnage de la suite de la prochaine bande dessinée, Venom: Let There Be Carnage. Les deux personnages semblent très fidèles au matériel source, Venom en particulier adhérant encore plus près de son homologue animé que dans le premier film, le symbole beaucoup plus proéminent sur sa poitrine amenant beaucoup à croire que Tom Holland’s Homme araignée va être amené dans le giron.

Alors que le premier film a considérablement changé l’origine de Venom par rapport aux bandes dessinées, dans lesquelles il évolue après s’être lié avec Peter Parker avant de passer à Eddie Brock, ce changement de costume et l’ajout du grand symbole d’araignée blanche amènent les fans à se demander si nous allons enfin voir Holland rencontrer Hardy sur grand écran. Carnage, quant à lui, semble avoir été arraché directement des pages de Marvel, ce qui entraînera certainement les cris ravis des fans du puissant supervillain.

La première Venin a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock, alors qu’il tente de démolir Carlton, le PDG de la société loufoque la Life Foundation. En enquêtant sur des expériences douteuses et des essais humains illégaux, Brock est involontairement fusionné avec un extraterrestre symbiotique aux capacités mortelles. Les deux partagent un lien particulier, mais au fil du film, cela devient une bromance inter-espèces inspirante pour les âges. La suite, Venom: Que le carnage soit, ramène Woody Harrelson dans le rôle du criminel meurtrier Cletus Kasady, qui est apparu dans une scène post-crédits Venom. Kasady obtient son propre symbiote et, ensemble, ils deviennent le méchant supervillain Carnage.

Les fans de Marvel meurent d’envie de voir Spidey affronter Venom, et bien que cela semble de plus en plus probable, il n’y a toujours aucune garantie. Bien que Venin Le réalisateur a donné de l’espoir en octobre dernier en disant: «C’est là que tout va aboutir», interrogé sur un éventuel croisement Spider-Man / Venom. « Et c’est la chose excitante, parce que nous avons changé l’origine de Venom … Dans les bandes dessinées, il a évolué de Spider-Man mais à cause du truc Marvel-Sony, nous n’avons pas pu le faire. Et donc la chose que je pense que c’est construire vers, et sera passionnant à voir, c’est quand ils se confrontent réellement. «

Bien sûr, tout cela peut ne mener à rien, le costume n’étant potentiellement qu’un hareng rouge. Mais, jouant le fan spéculatif de Spidey pendant un moment, l’inclusion de Docteur Strange dans Spider-Man 3et thème de la Docteur Strange suite, a ouvert la possibilité d’un multivers d’action en direct, ce qui pourrait être un moyen pratique, bien que quelque peu compliqué, de mettre les deux personnages face à face.

Venom: Que le carnage soit est réalisé par Andy Serkis à partir d’un scénario de Kelly Marcel, et met en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock / Venom aux côtés de Woody Harrelson, Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris. La suite devrait être publiée aux États-Unis le 25 juin 2021, après avoir été retardée d’une date de sortie initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle. Spider-Man 3 entre-temps, devrait sortir en salles le 17 décembre 2021. Ces costumes sont officiellement autorisés par Party City.

Sujets: Venom 2, Spider-man