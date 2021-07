Hot Wheels Unleashed ajoute des voitures sous licence comme Batmobile, DeLorean et le Party Wagon

Hot Wheels Unleashed devrait avoir une assez grande liste de véhicules, mais cette dernière bande-annonce révèle l’étendue de la collection finale. Le jeu de course d’arcade moulé sous pression de Milestone comprend non seulement des dizaines de voitures Hot Wheels reconnaissables, mais comportera également un certain nombre de véhicules sous licence de toutes sortes d’autres propriétés.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pourrez repérer une voiture de la collection Acceleracers, mais il y a bien plus encore. nous espionnons Chevalier cavalier‘s KITT, la DeLorean de Retour vers le futur, les Teenage Mutant Ninja Turtles’ Party Wagon, la Batmobile et, euh, Snoopy au sommet de sa niche. Encore une fois, tous sont basés sur de vrais produits Hot Wheels.

En plus de ces classiques de la culture pop, le jeu mettra également en vedette un tas de voitures de fabricants du monde réel. Grâce à Destructoid, nous pouvons les nommer ici pour vous :

Audi R8 Spyder

Audi Sport Quattro

’55 Chevrolet

Copo Camaro

’71 El Camino

’69 Dodge Charger Daytona

RAM 1500 rebelle

FIAT 500

’32 Ford

Camion Ford 1956

Ford Mustang GT 2018

Humvee®

Honda S2000

2020 Koenigsegg Jesko

Défi Mini Cooper S

Il y a donc beaucoup de variété dans la sélection de voitures. Jusqu’à présent, 57 véhicules ont été confirmés pour le prochain jeu, il semble donc qu’il y aura beaucoup à débloquer au cours de votre carrière. Hot Wheels Unleashed devrait sortir sur PlayStation 5 et PS4 le 30 septembre. Quelle voiture est votre inclusion préférée? Faites tourner vos roues dans la section commentaires ci-dessous.