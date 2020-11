PS5: Est-ce à quoi cela ressemble chez les acheteurs de robots domestiques?

Alors que quelqu’un PS5 pouvait pré-commander, d’autres sont allés les mains vides, car les stocks étaient toujours en rupture de stock dans un délai très court. Mais là aussi, certains pré-commandes ont reçu leur console au lancement, tandis que d’autres attendent toujours leur console, notamment chez Saturn et MediaMarkt.

La précommande PS5 est devenue une véritable débâcle, dont vous pouvez en savoir plus ici:

Photos évidentes d’acheteurs de robots

Lorsque vous voyez les images suivantes, vous pouvez à peine en croire vos yeux. Alors que nous nous demandons où sont passées toutes les consoles PS5 et si Sony n’a tout simplement pas été en mesure de fournir suffisamment pour le lancement, les images suivantes le montrent encore une fois. Problème avec les achats de bot mis au courant. Mais voyez par vous-même:

Par exemple, sur eBay, ces consoles PS5 sont désormais disponibles pour plus de 1000 euros vendu. Le Redditor RightHandLeftSide, qui a apparemment trouvé l’image sur le net, dit:

«Merci à des gens comme ce type, nous n’avons pas de Playstation 5 pour le lancement. Les achats de robots sont tout simplement faux. «

Les acheteurs de robots créent une mauvaise humeur

Mais quel est le problème avec les acheteurs de robots? Tout le monde ne devrait-il pas acheter autant qu’il le souhaite? Ce serait bien, mais bien sûr ce n’est pas si simple au final.

En gros, tout le monde devrait seulement juste une console acheter au lancement, donc aussi tout le monde en a un. Car, on le sait, le contingent initial n’est pas infiniment grand, c’est pourquoi l’individu ne doit pas en faire trop avec avidité. En gros, un autre acheteur repart les mains vides pour chaque console excédentaire, car, comme on le sait, «toutes les consoles PS5 produites ont été vendues au lancement», selon le patron de Sony.

Et pourtant il y a ceux Acheteur de bot et Scalperqui ne se soucient pas du bien-être de leurs semblables. Le seul objectif d’obtenir autant ou plus de consoles PS5 que d’acheteurs de robots, par exemple, est le profit. Une console peut être vendue sur eBay et d’autres plateformes de trading pour plus de 500 euros, car la demande est exploitée de manière rentable.

Pas de problème pour vendre une console en soi. Mais il ne faut pas oublier que cette console aurait été disponible au prix régulier si un acheteur de bot ne l’avait pas achetée plusieurs fois, de sorte que offre régulière des consoles PS5 rabaisser artificiellement. Et c’est là que cela devient un problème parce que les parties intéressées individuelles doivent dépenser plusque prévu par le fabricant.

Il reste un arrière-goût fade qui provoque mécontentement et déception. C’est actuellement le cas pour beaucoup de ceux qui n’ont pas pu commander une PS5, qui expriment désormais leur frustration sur Reddit, par exemple.

Qu’est-ce qu’un acheteur de bot?

Mais qu’est-ce qu’un acheteur de bot exactement? Un acheteur de bot est une entité, une personne ou, par exemple, une entreprise qui utilise des programmes spéciaux. Celles-ci Programmes de bot pouvez compléter de nombreuses commandes en ligne en très peu de temps et ainsi faire en sorte que cette instance dédiée reçoive des centaines de consoles PS5, par exemple.

En plus de la PS5, un exemple actuel serait la nouvelle carte graphique de Nvidia. Ici aussi, les cartes sont apparues peu de temps plus tard en quantités incroyablement importantes à des prix effroyables en ligne sur eBay et des plateformes similaires.

Outre les acheteurs de bots, les chaînes de vente, qui ne devraient jamais livrer autant de consoles à une seule instance, sont également critiquées. De plus, beaucoup réclament une politique de 1 par client, qui est souvent en place, mais pas partout.

