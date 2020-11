Sept mots vous indiquent la taille de votre prochain téléviseur: aussi grand que vous pouvez vous le permettre

Dans l’histoire de la technologie, il y a trois grands moments de regret:

Lorsque Motorola pensait que ce serait une bonne idée de vendre des téléphones satellites dans les années 1990 pour 1 000 € l’unité, en facturant 10 € la minute de conversation en utilisant le réseau Iridium.

Lorsque Kodak a refusé d’adopter la photographie numérique pour préserver son activité de photographie analogique.

Et quand l’auteur de ces lignes a dit qu ‘ »un téléviseur de 42 pouces est plus que suffisant, cela ne vaut pas la peine d’en faire plus ».

Je regrette toujours ces mots, bien sûr, mais ils m’ont aidé à l’apprendre les normes autour de la taille optimale de la télévision sont aussi volatiles que Bitcoin, et que chaque fois que nous en achetons un nouveau, nous devons viser le plus haut possible, car ce qui semble géant aujourd’hui, dans un moment, semble normal, et peu après, petit. La «loi de Moore» s’appliquait aux diagonales des téléviseurs.





Il y a vingt ans, la plupart des téléviseurs domestiques mesuraient moins de 30 pouces, 28 était plus qu’une taille généreuse. Peu de temps après, le 32 pouces est devenu la taille des plus exigeants, avec des prix pour les plus riches. Il y a dix ans, cette norme est passée à 42 pouces, pour ensuite passer à 55 et à ce jour à environ 65. C’est la taille considérée par l’imaginaire collectif comme grande, mais appropriée. Au-dessus, il y a un excès, et en dessous – surtout en dessous de 55 ans – il est petit à ce stade.

Imaginez atteindre 2020 avec 42 pouces et résister au renouvellement de la télévision parce que, comme le disait un sage, «les choses vont très mal, très mal». De nombreuses années de traversée du désert avec un panneau dans la pièce qui, il y a longtemps, est devenu trop petit. Ne faites pas la même erreur que moi.

Donnez-moi 85 pouces, s’il vous plaît

En ce Black Friday, le haut-parleur intelligent s’en va, l’ampoule connectée arrive, plus d’un se lancera pour renouveler leur télévision. Mon conseil est très clair: il vaut mieux mettre un peu plus d’argent (tout le monde saura quelle est sa limite) en échange d’un panel plus large que de tomber en deçà et de le regretter pendant des années, surtout dans quelque chose comme une télévision, qui dure entre huit et dix ans tranquillement et dont le coût est amorti pendant tout ce temps, le supplément à payer étant beaucoup dilué si l’on y pense dans une clé annuelle. Combien économisons-nous en ancrant à 55 pouces? 400 euros? Cela équivaut à 33 euros par an pendant dix ans. Moins de trois euros par mois, cela fait la différence entre maintenir une plus grande satisfaction jour après jour plus longtemps.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas considérer les diagonales des crises cardiaques. Il y a plusieurs conditions:

Quelle est la taille maximale qui correspond à ces quatre questions? Dans la plupart des cas, cela sera recommandé. De là, nous pouvons entrer pour évaluer si nous verrons cet écran seul ou accompagné, et évaluer ses angles de vue, ou la résolution à laquelle nous verrons la plupart du contenu, mais n’oublions pas que cette progression est également constante. Je connais quelqu’un qui a acheté un téléviseur il y a trois ans disant que « 1080p est plus que suffisant, ni les consoles ni la plupart des contenus ne sont en 4K », et aujourd’hui nous avons déjà le prochaine génération en 4K et en streaming dans cette résolution normalisée.

Avec le temps, je me suis rendu compte que j’appréciais davantage les sauts d’image qualitatifs sur les écrans que je vois de plus près, comme les moniteurs ou les smartphones, mais pour un téléviseur, où cela compte aussi clairement, je finis par donner la priorité à la taille beaucoup plus que c’est ce qui rend l’expérience vraiment immersive.

La bonne chose est que ces derniers temps, nous voyons déjà comment certains modèles au-dessus de 65 pouces atteignent des prix jusqu’ici impensables, légèrement supérieurs à 1000 euros et même en dessous de cette barrière psychologique.





Samsung Crystal UHD 2020 75TU8005 – Téléviseur intelligent de 75 po avec résolution 4K, HDR 10+, écran cristal, processeur 4K, PurColor, son intelligent, une télécommande et assistants vocaux intégrés

Philips Ambilight TV 70PUS8505 / 12, Smart TV 70 pouces (4K UHD, P5 Perfect Picture Engine, Dolby Vision, Dolby Atmos, commande vocale, Android TV), argent clair (modèle 2020/2021)

LG 70UN7100ALEXA – Smart TV 4K UHD 177 cm (70 « ) avec intelligence artificielle, HDR10 Pro, HLG, son ultra surround, 3xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0, Bluetooth 5.0, WiFi [A]

LG 75UM7110PLB – Téléviseur intelligent UHD 4K 189 cm (75 « ) avec Alexa intégrée (processeur quadricœur, HDR et son ultra surround) Couleur Noir

Samsung Crystal UHD 2020 75TU7105 – Téléviseur intelligent de 75 po avec résolution 4K, HDR 10+, écran à cristaux, processeur 4K, PurColor, son intelligent, une fonction de télécommande et assistants vocaux compatibles

LG 86UN85006LA – Smart TV 4K UHD 217 cm (86 « ) avec intelligence artificielle, processeur intelligent α7 Gen3, apprentissage en profondeur, 100% HDR, Dolby Vision / ATMOS

Téléviseur LED 215 cm (85 « ) Sony KD85XH9096 Téléviseur Android Ultra HD 4K

Samsung QLED 4K 2020 85Q80T – Téléviseur intelligent de 85 po avec résolution 4K UHD, HDR 1500 à matrice complète directe, intelligence artificielle 4K, HDR 10+, mode ambiant +, une télécommande et assistants vocaux intégrés

Vous songez à rénover la télévision et à voir laquelle s’intègre dans le salon? Voici un tableau des tailles, gracieuseté de RTINGS. N’oubliez pas que ces tailles parlent de la taille du panneau, vous devrez ajouter celle des cadres et de la base. La chance.