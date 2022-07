La femme de Miles Teller lui a fait immédiatement se débarrasser de sa moustache après le tournage de Top Gun

Le succès à succès était une suite du film de 1986 et a accumulé près de 1,2 milliard de dollars au box-office.

Coup de fouet L’acteur Teller, qui partage la vedette aux côtés de Tom Cruise, joue le fils de Nick ‘Goose’ Bradshaw (Anthony Edwards) et Carole Bradshaw (Meg Ryan).

Bien qu’il y ait une tension importante entre les deux personnages, il n’y a certainement pas de concurrence dans le département des poils du visage.

Rasé de près, Cruise n’était pas à la hauteur de la grosse moustache épaisse de Miles et Internet pensait définitivement qu’il avait réussi.

Avec tache. Crédit : Paramount

Sans tache. Crédit : Alamy

Une personne a tweeté : « Avez-vous ou quelqu’un que vous connaissez a-t-il été influencé par #TopGunMaverick ? Les effets secondaires peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : visionnages multiples, écoute de la bande sonore, recherche de rapports au box-office, croissance d’une moustache de Miles Teller, & penser au film plusieurs fois par jour. »

Un autre a écrit: « Je suis comme x10 plus attiré par le caissier de milles avec la moustache. »

Alors que quelqu’un d’autre a ajouté: « L’ère de la moustache de Miles Teller est la meilleure tendance qui ait jamais existé. »

Cependant, une personne qui n’aimait pas «la moustache du porno» était sa Mme Keleigh Sperry.

Teller, 35 ans, a déclaré à People : « Ma femme m’a fait raser tout de suite [after filming]. »

Si une opinion compte plus que les autres, c’est bien celle de votre femme.

Crédit : Keleigh Sperry/Instagram

Eh bien, le Pistolet supérieur la suite a dépassé Titanesque pour devenir le film le plus rentable de Paramount de tous les temps.

« Depuis 110 ans, Paramount Pictures a produit et distribué certains des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood, y compris le classique de tous les temps Titanesque, qui marque son 25e anniversaire cette année », a déclaré Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures lorsque le grand moment s’est produit.

« Top Gun : Maverick est un film phénoménal, et nous sommes très fiers de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les nouveaux et originaux Pistolet supérieur fans, sans qui cela n’aurait pas été possible.

Aux côtés de Cruise et Teller, on retrouve Glen Powell, Greg Tarzan Davis, Jay Ellis, Monica Barbaro et Lewis Pullman.

Jennifer Connelly et Jon Hamm font également une apparition à l’écran, tandis que Val Kilmer reprend son rôle emblématique d’Iceman de l’original.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Après plus de 30 ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete ‘Maverick’ Mitchell est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement de grade qui le mettrait à la terre.