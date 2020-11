"Panthère noire 2": "Narcos: Mexique"-Star pour le rôle du méchant dans la conversation

Suite à la mort soudaine de l’acteur principal Chadwick Boseman en août, Marvel Studios a suspendu ses plans pour Black Panther 2. Maintenant, les choses bougent à nouveau: une nouvelle date pour le début du tournage de la suite a été fixée et un éventuel nouvel acteur semble avoir déjà été trouvé.

Le Hollywood Reporter rapporte que la production de « Black Panther 2 » débutera dès juillet 2021. Le tournage devrait avoir lieu à Atlanta et durer plus de six mois.

Nouveaux artistes connus et confirmés

L’acteur mexicain Tenoch Huerta est actuellement en discussion pour le rôle d’un antagoniste, poursuit le rapport. Les abonnés de Netflix connaissent l’homme de 39 ans de la série de cartel de la drogue « Narcos: Mexico ».

De plus, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke et Angela Bassett reprendront leurs rôles dans le premier film « Black Panther » de 2018 dans la suite.

Quelle est la prochaine étape sans Chadwick Boseman?

Marvel Studios n’a pas encore annoncé comment l’histoire du héros du titre T’Challa se poursuivra sans l’acteur principal Chadwick Boseman. Cependant, il est supposé que le personnage de Letitia Wright, Shuri, sa sœur du roi de Wakanda T’Challa, pourrait jouer un rôle plus important dans « Black Panther 2 ». Cependant, cela n’a pas encore été confirmé. Marvel a seulement révélé que Chadwick Boseman ne serait pas intégré à la technologie CGI dans le prochain film.