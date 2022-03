Des stars de séries qu’on aime et qui méritent d’être reconnues

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

Ils ont titré des succès inoubliables et ont laissé leur héritage pour toujours. Revoyez la liste des femmes contemporaines qui ont ébloui sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max !

©IMDBFleabag, WandaVision et The Queen’s Gambit, certaines des séries mettant en vedette des femmes.

Plusieurs fois le séries ou films ils peuvent faire partie de notre quotidien et nous ne nous arrêtons pas pour penser suffisamment à leurs protagonistes. Dans le cadre de Journée Internationale de la Femmedepuis spoilers Nous vous proposons de réfléchir aux fictions qui nous ont marqués et quel message les femmes qui ont su mener ces succès inoubliables et disponibles sur des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Vidéo et hbo max. Revoyez la liste !

7. Beth Harmon – Le pari de la reine

La performance de Anya Taylor Joy au Le pari de la reine a été inoubliable pour les abonnés de Netflix. Et c’est que ce qui semblait être une mini-série de plus dans le catalogue est devenu l’une des grandes séries mettant en vedette des femmes. Beth Harmon est une brillante joueuse d’échecs qui a eu une enfance très difficile et doit maintenant se battre pour se démarquer et s’imposer dans un milieu masculin.

6. Lidia Aguilar – Les filles du câble

Blanca Suárez, Ana Fernández García, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa et Maggie Civantos ont été chargés de donner vie à Lidia Aguilar, Carlota Rodríguez de Senillosa, Marga Suárez, Sara Millán et Ángeles Vidal au Les filles du câble. la série de Netflix Il se déroule dans les années 1920 à Madrid, lorsque la société était dominée par les hommes. Les cinq amis s’unissent dans la lutte pour l’égalité des droits, cherchant à mettre fin à la violence sexiste, à promouvoir la liberté sexuelle et à laisser la sororité comme principal protagoniste.

5. Madeline Martha Mackenzie – Gros petits mensonges

Il serait injuste de ne nommer que Madeline Martha Mackenzierôle de Reese Witherspoonen tant que protagoniste de De gros petits mensonges. Est-ce que la série HBO est également dirigée par des artistes de la stature de Nicole Kidman (Celeste Wright), Meryl Streep (Mary Louise Wright), Shailene Woodly (Jane Chapman), Laura Dern (Renata Klein) et Zoë Kravitz (Bonnie Carlson). Promoteur du mouvement #Moi aussila fiction dénonce la violence sexiste et les agressions sexuelles.

4. Anne Shirley – Anne avec un E

Basé sur le travail de la littérature jeunesse Anne des Pignons Vertsla série de Netflix raconte l’histoire de Anne Shirleyqui est merveilleusement joué par Amybeth McNulty. De quoi ça parle? Une orpheline remet en question le rôle qui lui était socialement assigné en tant que femme. En plus d’aborder l’abandon, l’orphelinat et les traumatismes, la bande se penche sur l’inégalité entre les sexes, le racisme et la religion.

3. Reine Elizabeth II – La Couronne

De 2016 à cette partie, La Couronne a réussi à se consacrer comme l’une des fictions les plus regardées de Netflix et avec plus d’impact. Mais en plus d’être incitée à entrer de plain-pied dans l’univers de la royauté, aussi captivant que controversé, la chronique de la Reine isabelle II Il a su montrer bien plus que sa grande silhouette. Des personnages féminins qui ont marqué l’histoire, comme Lady Di ou Margaret Thatcheront également eu leur espace tout au long des épisodes.

2. Wanda Maximoff – WandaVision

La première série de Marvel Studios à Disney+ représentait un énorme défi pour l’entreprise. Et c’est que, en plus de faire ses débuts sur la plateforme, son personnage principal avait une histoire profonde à explorer. Ils l’ont obtenu de la meilleure façon: Wanda Maximoff Elizabeth Olsen réapparut en tant que puissante sorcière écarlate et se lia avec d’autres femmes en tant que Agatha Harkness, Monica Rambeau et Darcy Lewis. Tous ont réaffirmé l’importance des rôles féminins dans WandaVision.

1. Sac à puces

La comédie, le drame et une histoire féminine deviennent les protagonistes de sac à puces. En plus de diriger le casting, Pont Phoebe Waller s’est chargé de créer cette série dans laquelle une femme rompt avec tous les mandats : elle est politiquement incorrecte, vit librement sa sexualité et se considère même « mauvaise féministe”. Grâce à l’humour et à la destruction du quatrième mur, son histoire parvient à faire passer n’importe quel spectateur à travers Amazon Prime Vidéo.

