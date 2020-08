Pro Click, Type and Glide: Razer propose des accessoires de bureau

La société de jeux Razer a introduit des accessoires de bureau chics avec la souris Pro Click, le clavier Type et le tapis de souris Glide. Le clavier mécanique devrait convaincre avec des commutateurs précis et silencieux, la souris au design ergonomique.

Razer pensait manifestement que la sous-estimation était la tendance au bureau – et n’utilisait pas de lumières RVB clignotantes sur ses appareils de bureau. Au lieu de cela, le clavier mécanique Razer Pro Type est éclairé en blanc et la souris n’a pas de LED.

Razer Pro Type avec interrupteurs mécaniques silencieux

Le clavier Razer Pro Type utilise les commutateurs orange silencieux de Razer.

Le Razer Pro Type repose sur les commutateurs mécaniques Razer Orange, qui offrent une rétroaction notable, c’est-à-dire sont tactiles, mais très silencieux. Le clavier sans fil peut être connecté à un maximum de quatre appareils en même temps via un émetteur USB et Bluetooth. L’utilisateur peut basculer entre la connexion au PC et le téléphone mobile ou la tablette via un bouton. Avec l’éclairage, la batterie dure douze heures, sans même 84 heures. Le clavier est chargé via USB-C.

Chaque touche peut être programmée individuellement à l’aide du logiciel Razer, les touches devraient pouvoir prendre jusqu’à 80 millions de frappes. A titre de comparaison: les claviers à tapis en caoutchouc plus simples («dômes en caoutchouc») gèrent environ cinq millions de frappes. Avec son design de bureau blanc, la souris Razer Pro Glide correspond au clavier et doit être particulièrement confortable à tenir.

Razer Pro Glide avec un accent sur l’ergonomie

La Razer Pro Glide est une souris de bureau ergonomique.

En plus de la forme ergonomique, une surface en tissu et un rembourrage en mousse contribuent à la facilité d’utilisation de la souris. Razer l’a développé en collaboration avec Humanscale, une société spécialisée dans le mobilier ergonomique. Un capteur optique d’une résolution de 16 000 dpi est responsable de la précision. Comme le clavier, la souris peut également être connectée sans fil via un émetteur USB ou via Bluetooth à jusqu’à quatre appareils en même temps; ici aussi, il y a un bouton de commutation.

La batterie de la souris dure jusqu’à 400 heures en fonctionnement USB et 200 heures en Bluetooth. Il y a huit boutons programmables, les deux boutons principaux sur le dessus doivent supporter au moins 50 millions de clics. Reste le tapis de souris Razer Pro Glide. Il s’agit d’un tapis en mousse recouvert de tissu conçu pour plus de commodité et de précision. Il mesure 360 ​​x 275 x 3 millimètres.

Sortie en août

Les accessoires de bureau devraient être disponibles en magasin au plus tard fin août. Le clavier Razer Pro Type coûte 150 euros, la souris Razer Pro Click 110 euros et le tapis de souris Razer Pro Glide 12 euros.