Votre meilleure photo lors d’une précommande PS5 s’enregistre sur ce site Sony

Eh bien, nous ne savons peut-être pas combien cela coûte ou quand il sortira, mais à ce stade, vous savez probablement si vous voulez ou non une PlayStation 5.

Maintenant, Sony a mis en place une page officielle de pré-commande PS5, bien que… pas encore pour pré-commander la console. Vous vous inscrivez à ce lien avec votre identifiant PSN pour être notifié quand les précommandes sont en place. Et ce processus peut vous faire «sélectionner» pour pouvoir précommander avant d’autres personnes qui ne s’inscrivent pas avec ce système. Au moins c’est l’implication. Voici ce que dit la page:

«Il y aura une quantité limitée de consoles PS5 disponibles en précommande, nous allons donc inviter certains de nos consommateurs existants à être l’un des premiers à en pré-commander une sur PlayStation.

Les réservations en précommande seront prises sur la base du premier arrivé, premier servi, donc une fois que vous recevez une invitation par e-mail, nous vous encourageons à suivre les instructions et à agir rapidement.

Si vous souhaitez recevoir une invitation, inscrivez-vous ci-dessous.

Si cette option est sélectionnée, nous vous contacterons par e-mail avec des instructions et des détails. »

Pourquoi demandent-ils votre identifiant PSN? Cela m’a conduit à la page FAQ des précommandes qui répond à une question sur les critères de sélection pour ce processus:

“Notre sélection est basée sur les intérêts précédents et les activités PlayStation.”

Attends donc euh, qu’est-ce que ça veut dire? Comme plus vous êtes actif sur PlayStation, plus vous avez de chances d’obtenir une invitation? Je suppose que cela aurait du sens car il offre peut-être les premiers choix aux fans «avides», c’est-à-dire. les gens avec beaucoup de jeux, de temps de jeu ou de trophées, ce qui est tout ce qu’ils peuvent suivre, contrairement aux escrocs qui essaient simplement de faire revendre des unités pour un profit. Aussi pour lutter contre cela, cette pré-commande n’est valable que pour une unité par ID PSN.

Encore une fois, nous ne savons toujours pas quand ces consoles seront mises en vente, ni combien elles coûtent, comme Sony (et Microsoft) ne l’ont pas encore révélé. Là est une série d’énormes sorties de jeux au cours d’une semaine spécifique à la mi-novembre (Call of Duty, Cyberpunk, Assassin’s Creed) qui implique que c’est probablement dans cette fenêtre, qui s’alignerait également avec les générations précédentes.

Étant donné que ce site est en place, je m’attendrais à ce que Sony révèle bientôt les informations manquantes sur le prix et la date, espérons-le début septembre ici. Et oui, je ferais cette inscription car il est extrêmement probable que tout Les consoles de nouvelle génération, PS5 et Série X / S, vont se vendre ces vacances avec à quel point la pandémie a augmenté les dépenses de jeu dans tous les domaines, en plus de l’énorme intérêt habituel pour une nouvelle génération de consoles.

Vous entrez littéralement votre identifiant PSN et rien d’autre. Je n’ai même pas eu besoin de me connecter. Je n’ai pas non plus reçu d’e-mail de confirmation, seulement un message de remerciement non descriptif sur la page. Mais supposément, c’est comme ça que ça marche.

Puissent les chances être toujours en votre faveur.

