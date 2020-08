Le tarot enlève les cauchemars et voit une semaine victorieuse

La semaine est pleine de gains personnels et atteint tout ce que nous désirons pour le moment. L’apprentissage et la connaissance de soi nous font comprendre la vie d’une manière différente.

Le temps est de saisir toutes les opportunités qui se présentent. C’est une semaine – découvrez les cartes de Tarot pour la période du 10 au 16 août -, de beaucoup de bonheur et de fruits récoltés grâce à nos efforts.

Le tisserand 24 – Vous poursuivez vos projets, ayant un travail quotidien pour atteindre vos objectifs en totale harmonie avec les personnes qui vous entourent. Il sent que le sens de la vie est le bonheur et que vivre la vie est une grande joie.

Le pèlerinage 56 – Dans votre quête d’évolution spirituelle, les changements sont constants et votre objectif est de mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Les souvenirs de votre passé ne vous dérangent plus et vos pensées sont toutes concentrées sur votre avenir.

L’innovation 34 – Le questionnement sur le sens de la vie est énorme et votre recherche d’innovation vous donne plus de détermination et d’individualité. Sa recherche de la victoire est la clé du succès qu’il recherche. Votre esprit s’est élargi et vous ouvrez les portes que vous désirez.

Rétribution 10 – Un cycle se termine et un autre commence. À ce moment-là, votre énergie est en mouvement et vous avez reçu tout ce que la vie a à vous offrir. Vous vous sentez protégé et confiant et ressentez votre succès dans toutes vos réalisations quotidiennes.

La Triumph 7 – Vous avez un grand sentiment de victoire. La joie et la liberté prennent le dessus sur votre esprit. Vous dominez dans tous les domaines de votre vie et êtes en harmonie avec votre SOI intérieur, manifestant ainsi la grande puissance de votre intellect.

