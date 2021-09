La famille de Stephen Hawking décrit la première fois qu’elle a entendu sa nouvelle voix synthétisée

Le professeur Hawking n’avait eu que quelques années à vivre dans la vingtaine après avoir reçu un diagnostic de maladie des motoneurones, ce qui l’a laissé paralysé et seulement capable de communiquer via un ordinateur générateur de voix.

Cependant, il a continué à vivre avec la maladie pendant des décennies avant sa mort en 2018 à l’âge de 76 ans et est devenu mondialement connu pour ses livres scientifiques les plus vendus, notamment Une brève histoire du temps, et pour son travail de pionnier sur les théories autour des trous noirs et de la relativité.