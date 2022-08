Haikyu !! – La grande finale du hit anime apparaîtra sous la forme de deux longs métrages

Avec Haikyu !! Ces dernières années, un anime sportif sur le thème du volley-ball a eu un ascension vraiment fulgurante expérimenté. La série animée de IG de production (série « Psycho Pass ») a conquis de nombreux fans avec ses personnages sympathiques et ses matchs captivants. Bien devenu la finale du hit anime sous forme de deux films annoncé.

Haikyu !! – Après de nombreuses rumeurs, la suite est désormais certaine

Cette histoire tout autour Le personnage principal Shoyo et son partenaire de jeu Kageyama serait poursuivi ne devrait guère surprendre personne compte tenu du grand succès de la série. De plus, diffusés ces derniers mois et années toujours des rumeurs pour une suite à l’anime sportif. Cependant, beaucoup s’attendaient probablement à une 5e saison de la série.

Un tel article n’a en fait été publié qu’au début du mois dans le cadre d’un article du Collabo Cafe (via WSJ_manga) approuvé. Contrairement aux attentes de nombreux fans d’anime, les responsables ont maintenant annoncé avec un teaser deux films pour servir de grande finale de la série. Une décision prise face à Plus de 100 chapitres de manga Haikyu !! (~12 volumes) assez surpris.

Avec à ce jour plus de 55 millions de volumes de mangas vendus l’aventure du volley-ball est l’une des séries de mangas sportifs les plus réussies de tous les temps. La popularité de l’œuvre créée par le mangaka Haruichi Furudate a également servi de modèle pour un série animée 4 saisonsqui a été créé dans le célèbre studio d’animation Production IG.

Il est actuellement difficile de savoir si la société sera également responsable des deux prochains longs métrages d’animation « Haikyu !! » pas encore connu. Il en va de même pour une éventuelle date de sortie. De plus amples détails seront révélés lors d’un événement de lancement en août 2023.

Étant donné que les informations sont actuellement encore rares, nous souhaitons vous informer dans les lignes suivantes une petite consolation faire un don, car 45secondes.fr avait sur le Salon Crunchyroll 2022 la chance avec le groupe Syndrome d’épuisement professionnel parler à ce jour trois chansons d’ouverture du hit anime contribué!

« Vous n’obtenez cela qu’une fois dans votre vie » – Hiroshi Ishikawa de Burnout Syndromes

Un peu à l’écart de l’agitation du salon, nous avons pu discuter avec les trois membres du groupe à San Jose, en Californie. Depuis la saison 2 de l’anime Haikyu !!, plusieurs chansons du groupe ont été présentées dans l’émission, notamment Phoenix, la chanson thème de la saison 4 « To The Top ». Chanteuse Kazuumi Kumagaï nous a raconté comment ces collaborations sont nées.

Kumagai-san nous a expliqué que dans certains cas son label a approché le groupepour les informer d’un éventuel projet de ce genre. Les syndromes d’épuisement professionnel se produiraient généralement avec de nombreux autres artistes concourir pour un tel poste. Afin de recevoir enfin l’engagement, le modèle respectif doit être étudié puis créer une chanson appropriée sera.

A la fin la chanson est sélectionnée qui conviennent le mieux à la série animée aurait. « Nous voulons donc nous assurer que nous créons une chanson de qualité qui non seulement correspond à l’anime, mais résonne également dans le monde entier. »Kumagai-san explique à cet égard.

Incidemment, « Haikyu !! » est associé à des syndromes d’épuisement professionnel une expérience très spéciale. Lorsque nous avons demandé s’il y aurait un anime qui signifierait beaucoup pour le groupe personnellement, le bassiste a répondu Hiroshi Ishikawa immédiatement: « Pour moi, c’est définitivement Haikyu !!. Je veux dire, c’était notre première fois sur une si grande scène, nos grands débuts, pour ainsi dire, et vous n’obtenez cela qu’une fois dans une vie. »

Shoyo Hinata est le protagoniste de Haikyu !! © H. Furudate / Shueisha, HAIKYU !! Projet, MBS

Si vous souhaitez revoir la série animée en préparation des deux derniers films « Haikyu !! », vous pouvez le faire ici en Allemagne. faire avec plusieurs fournisseurs de VoD. Netflix propose environ les 3 premières saisons. Vous pouvez trouver les 4 saisons qui ont été publiées jusqu’à présent ainsi que tous les OVA qui ont été publiés en Allemagne sur Crunchyroll et WAKANIM Regardez.