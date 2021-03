Aj And The Queen ‘Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et autres mises à jour! Est-ce la fin de cette série comique?

Netflix a officiellement annulé la production de cette série comique dirigée par RuPaul, ce qui est regrettable pour tous les fans.

Avec dix épisodes épiques, la première saison de «Aj and the Queen» s’est terminée. Après sa première le 10 janvier 2020, cet épisode a reçu de nombreux retours positifs.

Rubis rouge – Robert Lee est le protagoniste de ce roman, dont le petit ami disparaît avec toutes ses économies, le laissant bloqué. L’idée de Ruby d’ouvrir un club de dragsters est également rejetée par la fenêtre maintenant que la capitale est partie.

Robert décide de se lancer dans une tournée de cross-country pour repartir, ignorant totalement la présence d’AJ à l’arrière de son camping-car. Tout au long de la tournée de dix épisodes, Robert et AJ se rapprochent et forment une belle relation père-fille alors qu’ils font face à divers défis ensemble.

Quand sera-t-il diffusé?

Malheureusement, cette émission a été annulée pour le moment, il n’y aura donc pas de date de sortie bientôt. Malgré sa grande base de fans et ses critiques favorables, cette série n’a reçu qu’un faible pourcentage de critiques du public. On ne peut qu’espérer que Netflix change d’avis, ou que l’émission est renouvelée par un autre réseau.

Étant donné que la production sera influencée par la pandémie, si cette émission était relancée, la date de sortie potentielle sera mi-2021.

Saison 2 d’AJ et la reine Que va-t-il se passer, selon l’intrigue?

La saison 2 n’aura pas de scénario puisque l’émission a été officiellement annulée. Si cette émission revient pour une raison quelconque, elle pourrait être un peu trop concentrée sur AJ. Brianna et AJ pourraient se réconcilier, car la rivalité mère-fille était clairement visible dans la saison 1.

Robert Lee devrait être capable de mettre ses déceptions passées derrière lui et de poursuivre un nouvel objectif ou un nouveau rôle dans la vie. La première saison suit Ruby Red dans sa quête pour devenir la reine de l’héroïne des États-Unis.

Sa route se croise avec AJ, qui l’accompagne dans son voyage à travers les États-Unis. La relation entre Robert et AJ s’améliore considérablement, et Robert commence à croire qu’ils peuvent être plus que des amis, plus comme un père et une femme.

