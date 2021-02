Pratique: Roller Champions montre une promesse de roue dans la bêta fermée de PS4

Depuis son annonce, Roller Champions a un concept clair. Comme Rocket League, vous pouvez le résumer en quelques mots; c’est une sorte de mélange de roller derby et de basketball. Il vous suffit de jouer pendant une minute pour comprendre ce qu’il essaie de faire, et d’après notre expérience, il a le potentiel de marquer gros lorsqu’il sera enfin lancé.

Nous avons joué au test bêta fermé sur PlayStation 4 – enfin, PS5 via la rétrocompatibilité, techniquement – et il a cette immédiateté que vous attendez d’un jeu comme celui-ci. C’est peut-être un peu plus compliqué que le géant du football avec voitures d’Epic, mais une fois que vous êtes dans l’action, tout devient clair. Le mode classique comprend deux équipes de trois qui se disputent le contrôle du ballon. Il doit faire le tour de l’arène de forme ovale au moins une fois, ce qui signifie que vous et vos coéquipiers devez garder le ballon en votre possession lorsque vous tournez la scène. Une fois que vous avez effectué au moins un aller-retour, le but s’ouvre et vous pouvez marquer. Voici la chose: un tour vous rapporte un point, deux tours valent trois points et trois tours ou plus vous rapportent cinq. Voici l’autre chose: si vos adversaires parviennent à vous prendre le ballon, votre progression est annulée. La première équipe à atteindre cinq points l’emporte.

En pratique, l’ensemble de règles signifie que tout le monde est en mouvement à tout moment. Si l’adversaire a le ballon, vous devez vous attaquer à eux pour mettre un terme à leurs tours. Si votre équipe l’a, vous courrez tous pour vous déplacer dans l’arène, en protégeant le ballon et celui qui le porte. Il y a une vraie énergie à chaque match, car il n’y a jamais vraiment un moment où vous ne pourriez pas faire quelque chose d’utile. En ce qui concerne les sports inventés, celui-ci est plutôt bon.

Votre patineur contrôle bien aussi, avec des animations fluides menant à une sensation fluide dans la patinoire. Une ride intéressante au gameplay implique l’élan; toute l’arène est inclinée, ce qui signifie qu’elle monte sur les côtés. Patiner en montée vous ralentira évidemment, mais si vous pompez en descente, c’est-à-dire rentrez pour abaisser votre centre de gravité, vous gagnerez rapidement en vitesse. C’est une partie importante de vos déplacements dans Roller Champions, vous permettant de monter en flèche si vous savez ce que vous faites.

Quand le jeu se déroule comme il se doit, avec le ballon passé entre les coéquipiers et les adversaires faisant tout ce qu’ils peuvent pour vous interrompre, c’est fantastique. Marquer un but après avoir pris d’assaut un tour ou deux se sent bien, et si vous et votre équipe vous coordonnez pour remporter la victoire avec une course dominante de trois tours, c’est encore mieux. Ce qui est clair, c’est que le plafond des compétences est assez élevé; il y a des mécanismes cachés, comme pousser X pour sauter directement après un tacle pour effectuer un uppercut, ou faire des figures en vol. Cela ressemble à un jeu auquel vous pouvez jouer de manière décontractée ou compétitive, et qui est soutenu par des matchs réguliers et classés.

Dans la version bêta, vous pouvez jouer à des événements standard 3v3 ou limités, tels que 2v2. Il y a aussi le Skatepark, qui est une zone conviviale occupée par six joueurs où vous pouvez pratiquer vos mouvements. C’est à peu près tout, mais vous pouvez également personnaliser votre personnage avec toutes sortes de vêtements, de patins, de casques et plus encore. Le jeu sera un titre gratuit lors du lancement, alors attendez-vous à une progression de passe de combat (vous gagnez des fans au lieu d’XP), des microtransactions pour des objets cosmétiques et une gamme évolutive de façons de jouer.

Honnêtement, cela montre beaucoup de promesses. Ce n’est certainement pas fait – nous avons rencontré quelques bugs rebutants, les performances peuvent être assez saccadées et la présentation n’est pas très bonne pour le moment. Pourtant, il y a quelque chose ici qui fonctionne vraiment. Le gameplay en lui-même est très amusant, et s’il peut être enveloppé dans un style cohérent, fournir un bon niveau de rétroaction et garder les joueurs engagés avec des façons intéressantes de jouer, il pourrait être gagnant.

Avez-vous joué à la bêta fermée de Roller Champions sur PS4? Qu’en pensez-vous jusqu’ici? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.